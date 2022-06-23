В ЮФУ рассказали, как пройдет Приемная кампания в 2022 году

Она составляет 10% от общего числа мест на бюджете. В этом году студентами ЮФУ станут 8,5 тысячи человек, в том числе 7,2 тысячи - на бюджетных местах. Так, 600 мест появятся в рамках стратегического партнерства ЮФУ и Госкорпорации «Ростех». Выпускники смогут устроиться в дочерние компании госкорпорации. Она хочет видеть у себя выпускников по программам Передовой инженерной школы ЮФУ.