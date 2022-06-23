В ЮФУ рассказали, как пройдет Приемная кампания в 2022 году

Пресс-конференцию на эти темы провели в среду, 22 июня. Присутствующим объяснили, на каких условиях будут принимать детей участников спецоперации, абитуриентов из Донбасса и Украины. Прозвучали ответы на вопросы о возможностях дистанционного поступления и особенностях поступления на программы магистратуры.
Ректор рассказала, что работа над улучшением программ не останавливается. По ее словам, на бакалавриате программы совершенствуются содержательно, а вот в магистратуре все меняется стремительно. Из-за этого вузу приходится запускать дополнительные программы, а также лицензировать новые направления подготовки.
Одним из таких направлений стала "Социология", которое очень популярно среди выпускников-бакалавров. Инна Шевченко рассказала о появившихся магистерских программах, таких как «Промышленный дизайн», «Защита данных», «Телекоммуникационные системы» и «Искусственный интеллект: математические модели и прикладные решения".
В этом году можно подать заявление в вуз дистанционно. Для этого потребуется зайти на суперсервис через портал госуслуг «Поступление в вуз онлайн», развитие которого проводится в рамках нацпроекта. В Минобре предсказывают, что дистанционный формат в этом году станет доминирующим.
Работники Приемной комиссии ЮФУ не просто заносят данные во внутреннюю систему вузу, а осуществляют помощь в подаче заявления посредством личного кабинета абитуриента ЮФУ или портала «Госуслуги». Все поступающие видят возможность управления заявлением удаленно.
Сама Приемная комиссия второй год располагается в обновленной Зональной научной библиотеке имени Жданова. Проректор по образовательной деятельности и информационным технологиям Павел Махно рассказал, что каждый год более 100 человек поступают по результатам олимпиад.
Согласно статистике, в ЮФУ поступают более половины выпускников донского региона, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ. У них есть возможность выбрать любой вуз, но останавливаются они на ЮФУ.
По словам Павла Махно, в этом году прогнозируется большое количество заявлений от абитуриентов ил ДНР и ЛНР.
"У многих из них есть российский паспорт, а также учетная запись на «Госуслугах». За счет этого они могут прислать документы через суперсервис, поэтому для поступления приезжать не придется. Оригинал аттестата будет передаваться за счет инновационной системы", - отметил проректор.
Он уточнил, что в этом году расширили возможности абитуриентов. Ректор ЮФУ Инна Шевченко добавила, что ребята из Донбасса могут поступать по нескольким программам.
"Есть программа Соотечественник, добавились места по отдельной квоте правительства, оказывает помощь Минобрнауки. Вместе с этим мы реализуем проект «Двойные дипломы» — за каждым вузом ЛДНР закреплен российский университет-партнер, и студент поступает в вуз в своем городе, но учится сразу в двух учреждениях", - отметила ректор.
Она добавила, что ЮФУ стал партнером Горловского университета. По указу президента страны предусмотрена отдельная квота для детей, чьи родители являются участниками спецоперации.
Она составляет 10% от общего числа мест на бюджете. В этом году студентами ЮФУ станут 8,5 тысячи человек, в том числе 7,2 тысячи - на бюджетных местах. Так, 600 мест появятся в рамках стратегического партнерства ЮФУ и Госкорпорации «Ростех». Выпускники смогут устроиться в дочерние компании госкорпорации. Она хочет видеть у себя выпускников по программам Передовой инженерной школы ЮФУ.
Ответственный секретарь приемной комиссии вуза Юлия Лихачева рассказала, что Минобрнауки России решил увеличить более чем на 5% количество бюджетных мест по программам магистратуры ЮФУ в 2022 году. На 30% увеличен набор на программу подготовки людей в сфере искусственного интеллекта.
Кроме того, был расширен набор в магистратуру по физике, нанотехнологиям, биофизике, биокибернетике и нанотехнологиям. Также более чем на 50% выросло число бюджетных мест на программы магистратуры в сферах политических наук и регионоведения, на 30% стало больше мест в магистратуру по истории и археологии, сервису и туризму.
Инна Шевченко рассказала о проведенном ремонта в «старом» кампусе общежитий ЮФУ в Ростове. По ее словам, жилищный кампус ЮФУ — один из лучших в РФ, при учете разнообразия форм индивидуального досуга.