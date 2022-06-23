Жителя Чукотки приговорили к двум годам за гибель шести человек при пожаре

Жителя села Инчоун на Чукотке осудили на два года колонии-поселения за причастность к пожару в аварийном доме, в котором погибли четыре ребенка и двое взрослых.

Как сообщает iz.ru, пожар возник из-за неосторожного обращения с неисправной печью. В аварийный дом ее принес 21-летний молодой человек, который самовольно занял одну из квартир. В один из дней мужчина будучи пьяным разжег печь и лег спать. Из-за того, что отделение для прогоревшей золы было переполнено, уголь высыпался на пол и дом загорелся. Мужчина признан виновным в причинении смерти по неосторожности шести лицам и приговорен к двум годам колонии поселения. Приговор суда пока еще не вступил в силу.