А потому контроль за соблюдением закона о недопустимости поджога сухой листвы, травы и мусора будут осуществлять административные инспекторы, которые составляют протоколы в отношении нарушителей. Если факт поджога будет зафиксирован, то поджигателю грозит до 4,5 тысячи рублей штрафа, должностные лица, занимающиеся выжиганием сухостоя, заплатят до 45 тысяч рублей, а вот юрлицам придется выплатить до 100 тысяч рублей штрафа.