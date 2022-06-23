Напомним, в настоящий момент на территории Ростовской области действует штормовое предупреждение, вызванное высокой вероятностью пожаров. Жителей региона предупредили, что в подобных погодных условиях еще опаснее становится из-за выжигания сухой травы как в дворах частных домовладений, так и в полях с пустырями.
А потому контроль за соблюдением закона о недопустимости поджога сухой листвы, травы и мусора будут осуществлять административные инспекторы, которые составляют протоколы в отношении нарушителей. Если факт поджога будет зафиксирован, то поджигателю грозит до 4,5 тысячи рублей штрафа, должностные лица, занимающиеся выжиганием сухостоя, заплатят до 45 тысяч рублей, а вот юрлицам придется выплатить до 100 тысяч рублей штрафа.
С начала пожароопасного периода уже выявили 12 нарушителей, среди них ООО «Донсельхозводстрой» и ООО «Агропредприятие Бессергеневское». Также поджоги мусора фиксировали на территориях Мартыновского, Зимовниковского и Октябрьского районов региона.
Жителей просят сообщать о поджогах и пожарах по телефонам 101 и 112.