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Банк ЗЕНИТ снизил ставку от 6,05% годовых для ипотеки с господдержкой

24 июня 11:00
Фото: Банк ЗЕНИТ
Банк ЗЕНИТ предоставил клиентам возможность получить ипотеку со ставкой от 6,05% годовых, об этом сообщили в пресс-службе компании.

Банк ЗЕНИТ предложил клиентам «Ипотеку с господдержкой 2020», которая позволит взять средства с процентной ставкой от 6,05% годовых. В условиях участия в программе сказано, что сумма первоначального взноса по ипотеке должна составить не менее 15% от общей стоимости недвижимости. При этом максимальный срок, на который выдается ипотека, составляет 25 лет. Банк также допускает, что взнос может быть частично или полностью оплачен средствами материнского капитала.

Сообщается, это предложения действует для ипотеки сроком от трех до 25 лет, которая выдают для приобретения жилья на первичном рынке недвижимости. При этом максимальная сумма, доступная в кредит, составляет 12 миллионов для жителей Москвы и Московской области, а также жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В других субъектах Российской Федерации сумма кредита составит до шести миллионов рублей.

Подробнее условия банковского предложения можно изучить на портале банка. Также клиенты компании могут посетить одно из отделений, где им поможет оформить заявку специалист, или же подать заявку через мобильное приложение «ЗЕНИТ Онлайн», а также на сайте компании.

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