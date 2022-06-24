Банк ЗЕНИТ снизил ставку от 6,05% годовых для ипотеки с господдержкой

Банк ЗЕНИТ предложил клиентам «Ипотеку с господдержкой 2020», которая позволит взять средства с процентной ставкой от 6,05% годовых. В условиях участия в программе сказано, что сумма первоначального взноса по ипотеке должна составить не менее 15% от общей стоимости недвижимости. При этом максимальный срок, на который выдается ипотека, составляет 25 лет. Банк также допускает, что взнос может быть частично или полностью оплачен средствами материнского капитала.