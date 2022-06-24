Банк ЗЕНИТ снизил ставку от 6,05% годовых для ипотеки с господдержкой

Банк ЗЕНИТ предложил клиентам «Ипотеку с господдержкой 2020», которая позволит взять средства с процентной ставкой от 6,05% годовых. В условиях участия в программе сказано, что сумма первоначального взноса по ипотеке должна составить не менее 15% от общей стоимости недвижимости. При этом максимальный срок, на который выдается ипотека, составляет 25 лет. Банк также допускает, что взнос может быть частично или полностью оплачен средствами материнского капитала.
Сообщается, это предложения действует для ипотеки сроком от трех до 25 лет, которая выдают для приобретения жилья на первичном рынке недвижимости. При этом максимальная сумма, доступная в кредит, составляет 12 миллионов для жителей Москвы и Московской области, а также жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В других субъектах Российской Федерации сумма кредита составит до шести миллионов рублей.