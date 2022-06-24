Где лучше покупать автомобиль - в России или за границей

Infox приводит мнения специалистов, констатирующих факт: автомобили в нашей стране повышаются в цене, как новые, так и подержанные. Некоторые автомобильные компании ушли из российского рынка или затормозили поставки. В итоге, число предложений сократилось, а жители РФ стали не так часто приобретать авто. Так, в апреле этого года на российском рынке было продано на 78% автомобилей меньше, чем в апреле прошлого года. В мае текущего года — на 83% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Даже в период пандемии подобного снижения не наблюдалось.