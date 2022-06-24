Где лучше покупать автомобиль - в России или за границей

Infox приводит мнения специалистов, констатирующих факт: автомобили в нашей стране повышаются в цене, как новые, так и подержанные. Некоторые автомобильные компании ушли из российского рынка или затормозили поставки. В итоге, число предложений сократилось, а жители РФ стали не так часто приобретать авто. Так, в апреле этого года на российском рынке было продано на 78% автомобилей меньше, чем в апреле прошлого года. В мае текущего года — на 83% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Даже в период пандемии подобного снижения не наблюдалось.
Тех, кто все-таки изучает предложения на отечественном рынке, поражается взлету цен - на 25% на новые авто, и это средний показатель. Количество б/у предложений также сократилось и они тоже повысились в цене. Выход один, считают эксперты, делать покупку в другой стране.
Аналитики назвали ряд причин для покупки б/у авто за рубежом.
- В ряде стран Евросоюза, например, в Германии, возникают сложности с реализацией новых авто иностранцам.
- В Европейских странах новые модели облагаются таможенными ставками (+48-54%) к стоимости.
- Процесс перегона автомобиля, стоимость комиссии и растаможивания — это лишние расходы. Если машина не новая, конечные затраты на ее приобретение будут меньше.