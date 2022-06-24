ИРИ считает снижение преступности одним из “20 главных событий России за 20 лет”

На этот раз в числе таких эпизодов оказалось снижение уровня преступности в стране.
Ключевые вопросы исследования задавали участникам фокус-групп по всей России. Опрашивали граждан в возрастной группе от 18 до 35 лет. Об этом пишет NewsNN.ru.
Своего пика разгул преступности достиг к 2005 году, когда в стране зафиксировали 3,5 миллиона преступлений. Но уже спустя 15 лет, в 2020 году, речь шла всего о двух миллионах преступлений в год. Эта внушительная разница стала результатом не только эффективной работы правоохранителей, но и итогом восстановления экономики страны и общего духовного оздоровления социума.
Следует учесть, что за эти годы в стране нормализовалось состояние промышленности, у людей появилась возможность зарабатывать и тратить, они начали ощущать уверенность в завтрашнем дне. Резко снизилось потребление алкоголя среди молодежи и людей среднего возраста, и это привело к снижению уровня бытовой преступности.
Надо также воздать должное правоохранительным органам, которые за эти годы провели огромную работу. Благодаря им ушли в прошлое такие слова, как “рэкет”, “разборки”. В крупных городах и маленьких поселках стало безопасно гулять по ночам, многие граждане отважились открыть свое дело. Все это произошло на фоне серьезных усилий, предпринятых руководством страны и правоохранителями в сфере борьбы с коррупцией. На помощь правоохранительным органам пришли новые технологии. За последние годы страну покрыла сеть камер наблюдения. «Всевидящее око» следит за происходящим практически на каждой улице, на каждой трассе. Скоро эти камеры сведут в единую сеть. Благодаря технологическим нововведениям полиция сможет быстрее находить подозреваемых в преступлениях, пропавших людей и угнанные автомобили. «Умные камеры» следят за безопасностью в общественном транспорте, а искусственный интеллект вычислит в многотысячной толпе людей с дурными намерениями.