rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ИРИ считает снижение преступности одним из “20 главных событий России за 20 лет”

24 июня 15:23
Фото: pixabay.com
Холдинг 1MI при поддержке автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» (ИРИ) представляет нацпроект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выяснили, какие эпизоды современной истории больше всего впечатлили молодежь.

На этот раз в числе таких эпизодов оказалось снижение уровня преступности в стране.

Ключевые вопросы исследования задавали участникам фокус-групп по всей России. Опрашивали граждан в возрастной группе от 18 до 35 лет. Об этом пишет NewsNN.ru.

Своего пика разгул преступности достиг к 2005 году, когда в стране зафиксировали 3,5 миллиона преступлений. Но уже спустя 15 лет, в 2020 году, речь шла всего о двух миллионах преступлений в год. Эта внушительная разница стала результатом не только эффективной работы правоохранителей, но и итогом восстановления экономики страны и общего духовного оздоровления социума.

Следует учесть, что за эти годы в стране нормализовалось состояние промышленности, у людей появилась возможность зарабатывать и тратить, они начали ощущать уверенность в завтрашнем дне. Резко снизилось потребление алкоголя среди молодежи и людей среднего возраста, и это привело к снижению уровня бытовой преступности.

Надо также воздать должное правоохранительным органам, которые за эти годы провели огромную работу. Благодаря им ушли в прошлое такие слова, как “рэкет”, “разборки”. В крупных городах и маленьких поселках стало безопасно гулять по ночам, многие граждане отважились открыть свое дело. Все это произошло на фоне серьезных усилий, предпринятых руководством страны и правоохранителями в сфере борьбы с коррупцией. На помощь правоохранительным органам пришли новые технологии. За последние годы страну покрыла сеть камер наблюдения. «Всевидящее око» следит за происходящим практически на каждой улице, на каждой трассе. Скоро эти камеры сведут в единую сеть. Благодаря технологическим нововведениям полиция сможет быстрее находить подозреваемых в преступлениях, пропавших людей и угнанные автомобили. «Умные камеры» следят за безопасностью в общественном транспорте, а искусственный интеллект вычислит в многотысячной толпе людей с дурными намерениями.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00