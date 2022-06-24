ИРИ считает снижение преступности одним из “20 главных событий России за 20 лет”

Надо также воздать должное правоохранительным органам, которые за эти годы провели огромную работу. Благодаря им ушли в прошлое такие слова, как “рэкет”, “разборки”. В крупных городах и маленьких поселках стало безопасно гулять по ночам, многие граждане отважились открыть свое дело. Все это произошло на фоне серьезных усилий, предпринятых руководством страны и правоохранителями в сфере борьбы с коррупцией. На помощь правоохранительным органам пришли новые технологии. За последние годы страну покрыла сеть камер наблюдения. «Всевидящее око» следит за происходящим практически на каждой улице, на каждой трассе. Скоро эти камеры сведут в единую сеть. Благодаря технологическим нововведениям полиция сможет быстрее находить подозреваемых в преступлениях, пропавших людей и угнанные автомобили. «Умные камеры» следят за безопасностью в общественном транспорте, а искусственный интеллект вычислит в многотысячной толпе людей с дурными намерениями.