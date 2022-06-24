Массовое ДТП с участием Tesla произошло в Ростовской области ночью

Сотрудники ведомства рассказали, что в ночь на пятницу, 24 июня, на 103-м километре трассы между Ростовом и Ставрополем на территории Егорлыкского района произошла крупная авария с участием четырех автомобилей.
У Войновского населенного пункта столкнулись грузовые машины Volvo и MAN, а уже в них врезались легковые иномарки Tesla и Toyota RAV4. ДТП произошло на узком месте путепровода, в результате аварии почти все участники получили мелкие повреждения, и только одна женщина была госпитализирована.
Жителям Ростовской области рекомендовано тщательно соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, особенно в темное время суток. В случае ДТП помощь можно вызвать по номеру 112.