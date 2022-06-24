Массовое ДТП с участием Tesla произошло в Ростовской области ночью

У Войновского населенного пункта столкнулись грузовые машины Volvo и MAN, а уже в них врезались легковые иномарки Tesla и Toyota RAV4. ДТП произошло на узком месте путепровода, в результате аварии почти все участники получили мелкие повреждения, и только одна женщина была госпитализирована.