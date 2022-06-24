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Массовое ДТП с участием Tesla произошло в Ростовской области ночью

24 июня 11:06
Фото: unsplash.com
В ночь на пятницу, 24 июня, в Егорлыкском районе произошла авария с двумя грузовиками и иномарками Tesla и Toyota RAV4, об этом сообщили в ГКУ РО «Ростовской областной поисково-спасательной службе».

Сотрудники ведомства рассказали, что в ночь на пятницу, 24 июня, на 103-м километре трассы между Ростовом и Ставрополем на территории Егорлыкского района произошла крупная авария с участием четырех автомобилей.

У Войновского населенного пункта столкнулись грузовые машины Volvo и MAN, а уже в них врезались легковые иномарки Tesla и Toyota RAV4. ДТП произошло на узком месте путепровода, в результате аварии почти все участники получили мелкие повреждения, и только одна женщина была госпитализирована.

Жителям Ростовской области рекомендовано тщательно соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, особенно в темное время суток. В случае ДТП помощь можно вызвать по номеру 112.

Ранее в Ростовской области поделились деталями ДТП с участием автобуса.

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