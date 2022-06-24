Названы методы остановки укрепления рубля

Евгений Коган подытожил, что все озвученные способы нереальны. При этом он подчеркнул, что валюту выкупать у экспортеров обязательно надо. Как вариант, государство могло бы отдать ее излишки своим гражданам. Народ бы с радостью отправился на отдых в Турцию.