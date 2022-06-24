rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Названы методы остановки укрепления рубля

24 июня 04:15
Фото: pixabay.com
Существуют два фактора, которые укрепляют рубль, несмотря на усилия этот процесс остановить. Такое мнение высказал бизнес-аналитик, инвестор Евгений Коган

Infox уточняет, министерство экономического развития, Центральный банк России и Минфин подготовили законопроект, позволяющий банкам назначать отрицательные ставки по вкладам в валюте для компаний. После того, как данный процесс стартует, на внутренний рынок России начнет поступать дополнительный объем валюты. Это будет давлением на рубль.

Вторая причина - очередной налоговый период. В данном случае рубль начнет дальше укрепляться стремительными темпами. Это будет продолжаться до того времени, пока экспортеры не реализуют валюту на $20 млрд с целью рассчитаться с бюджетом.

Аналитик назвал ряд методов для остановки рублевого укрепления. Например, на некоторый период отказаться от расчетов с бюджетом экспортеров в российских рублях и вести их в валюте.

Другой вариант – кредитовать импортеров стимулировать их покупать валюту.

Также, по мнению инвестора, перспективно стимулировать жителей России скупать валюту.

Еще есть сомнительные варианты: уговорить Западные страны отменить антироссийские санкции, прекратить экспорт, обвалить в США цены на нефть, газ и металлы.

Евгений Коган подытожил, что все озвученные способы нереальны. При этом он подчеркнул, что валюту выкупать у экспортеров обязательно надо. Как вариант, государство могло бы отдать ее излишки своим гражданам. Народ бы с радостью отправился на отдых в Турцию.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00