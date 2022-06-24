Названы методы остановки укрепления рубля

Infox уточняет, министерство экономического развития, Центральный банк России и Минфин подготовили законопроект, позволяющий банкам назначать отрицательные ставки по вкладам в валюте для компаний. После того, как данный процесс стартует, на внутренний рынок России начнет поступать дополнительный объем валюты. Это будет давлением на рубль.
Вторая причина - очередной налоговый период. В данном случае рубль начнет дальше укрепляться стремительными темпами. Это будет продолжаться до того времени, пока экспортеры не реализуют валюту на $20 млрд с целью рассчитаться с бюджетом.
Аналитик назвал ряд методов для остановки рублевого укрепления. Например, на некоторый период отказаться от расчетов с бюджетом экспортеров в российских рублях и вести их в валюте.
Другой вариант – кредитовать импортеров стимулировать их покупать валюту.
Также, по мнению инвестора, перспективно стимулировать жителей России скупать валюту.
Еще есть сомнительные варианты: уговорить Западные страны отменить антироссийские санкции, прекратить экспорт, обвалить в США цены на нефть, газ и металлы.
Евгений Коган подытожил, что все озвученные способы нереальны. При этом он подчеркнул, что валюту выкупать у экспортеров обязательно надо. Как вариант, государство могло бы отдать ее излишки своим гражданам. Народ бы с радостью отправился на отдых в Турцию.