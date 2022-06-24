Сборная Ростовской области отправится на Чемпионат России по гонкам с препятствиями

Главный тренер всей сборной – Вячеслав Макаров, вице-президент Федерации по гонкам с препятствиями Ростовской области и главный тренер клуба «Суворов», тренировки которого регулярно проходя в Суворовском жилом районе Ростова. Вячеслав – один из тех, кто стоял у истоков ростовской областной федерации по гонкам с препятствиями наряду с Николаем Бритвиным и Дмитрием Чернавиным, представляющими застройщика Суворовского, компанию ВКБ-Новостройки. Компания оказывает постоянную поддержку спортсменам из клуба «Суворов» – причём не только в дисциплине гонок с препятствиями, но и в отношении других видов спорта, которые развиваются в Суворовском.