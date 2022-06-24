Сборная Ростовской области отправится на Чемпионат России по гонкам с препятствиями

Ростовская область уверенно держится в числе наиболее сильных регионов страны по гонкам с препятствиями. На чемпионате донская сборная будет представлена рядом сильнейших атлетов, которые поборются за звание чемпионов России.
В составе сборной, которая отправилась в столицу защищать Ростовскую область, трое спортсменов. Георгий Матазин – атлет с сильными и стабильными показателями, регулярно приносящий победы сборной. Призер Гонки Героев, победитель Царь Гонки в Ростове, серебряный призер чемпионата области в 2021 году, победитель недавней Гонки Казаки, прошедшей 4 июня 2022 г.
Роман Буханцев – один из самых титулованных в этом виде спорта атлетов. Участник ростовской Гонки Героев, участник прошлогодней, гонки Spartan race, прошедшей в Киеве, одного из самых престижных международных состязаний.
Яна Куликова – постоянная участница профессиональных форматов гонок, участница Гонки Героев, Гонки Героев Urban, заявлена на участие в гонке Bison Race – самой сложной в Европе и одной из самых сложных в мире состязаний по гонкам с препятствиями. По спортивным результатам Яна занимает 2 место в женской сборной области после Дианы Бугровой.
Сама Диана на чемпионат отправилась в качестве тренера женской сборной – в настоящее время она ждет ребенка и благодаря этому радостному обстоятельству принимать участие непосредственно в соревнованиях не будет.
Главный тренер всей сборной – Вячеслав Макаров, вице-президент Федерации по гонкам с препятствиями Ростовской области и главный тренер клуба «Суворов», тренировки которого регулярно проходя в Суворовском жилом районе Ростова. Вячеслав – один из тех, кто стоял у истоков ростовской областной федерации по гонкам с препятствиями наряду с Николаем Бритвиным и Дмитрием Чернавиным, представляющими застройщика Суворовского, компанию ВКБ-Новостройки. Компания оказывает постоянную поддержку спортсменам из клуба «Суворов» – причём не только в дисциплине гонок с препятствиями, но и в отношении других видов спорта, которые развиваются в Суворовском.
По словам Вячеслава Макарова, выбор локации для чемпионата не случаен. Алабино – полигон,на котором проходят соревнования по танковому биатлону. Здесь же, в 2013 году стартовал проект Гонка Героев, создателем и руководителем которого стала Ксения Шойгу.
В 2022 году здесь будет соревноваться уже более 30 команд из разных регионов страны. Первая часть состязаний пройдет на дистанции 12 км, на которой будет оборудовано до пятидесяти различных препятствий. А второй этап чемпионата по регламенту пройдет уже 6 –7 августа в Санкт-Петербурге, на дистанции в 100 метров.
Президент Федерации гонок с препятствиями Ростовской области Николай Бритвин, объединение застройщиков «ВКБ-Новостройки», спортивный клуб «Суворов» и болельщики – жители ЖК Суворовского – желают сборной команде удачи, отлично выступить и привезти в Ростов победу!