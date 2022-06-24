В Рязанской области потерпел крушение Ил-76

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что на подлете к аэропорту экипаж обнаружил неисправность двигателя и принял решение садиться на грунт. А очевидец произошедшего, сам бывший летчик, заявил, что пилоты пытались увести самолет подальше от жилых домов. По его словам, заход на посадку был намного дальше, а в том месте, где произошло крушение, самолет «просто падал» и в итоге развалился на куски, задев при этом линию электропередачи, из-за чего в дачном поселке нарушилось электроснабжение. После жесткой посадки Ил-76 загорелся, но пожар довольно быстро удалось потушить.