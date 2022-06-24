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В Рязанской области потерпел крушение Ил-76

24 июня 11:35
Фото: mil.ru
Транспортный самолет Ил-76 разбился при посадке на аэродроме Дягилево под Рязанью. На борту находилось десять человек, из которых пятеро получили травмы различной степени тяжести, а еще четверо погибли. По предварительной версии, причиной аварии стала неисправность двигателя.

Предположительно, тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76, предназначенный для транспортировки техники и грузов различного назначения, совершал учебно-тренировочный полет по маршруту Белгород — Оренбург, а в Дягилево планировалось осуществить дозаправку, пишет iz.ru.

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что на подлете к аэропорту экипаж обнаружил неисправность двигателя и принял решение садиться на грунт. А очевидец произошедшего, сам бывший летчик, заявил, что пилоты пытались увести самолет подальше от жилых домов. По его словам, заход на посадку был намного дальше, а в том месте, где произошло крушение, самолет «просто падал» и в итоге развалился на куски, задев при этом линию электропередачи, из-за чего в дачном поселке нарушилось электроснабжение. После жесткой посадки Ил-76 загорелся, но пожар довольно быстро удалось потушить.

В настоящее время пятеро пострадавших госпитализированы в городские больницы Рязани. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, трое — в тяжелом, и еще один — в состоянии средней тяжести, его жизнь находится вне опасности.

#Новости#Происшествия
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