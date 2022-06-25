В Ростове новая школа в Октябрьском районе примет учащихся с 1 сентября 2022 года

Замгубернатора Игорь Гуськов рассказал, что работы на объекте идут в строгом соответствии с графиком и планом дорожной карты, а потому здание запустят в эксплуатацию к началу сентября. Он напомнил, что в течение одной смены в школе будут учиться 400 воспитанников, а график работы будет двухсменным.