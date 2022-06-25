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В Ростове новая школа в Октябрьском районе примет учащихся с 1 сентября 2022 года

25 июня 12:35
Фото: donland.ru
В Ростове новая модульная школа в Октябрьском районе примет учащихся уже с 1 сентября текущего года, об этом сообщили в правительстве региона.

Власти Ростовской области рассказали, что уже с 1 сентября в новой модульной школе на улице Юрия Дубинина начнут обучение учащихся младших классов.

Замгубернатора Игорь Гуськов рассказал, что работы на объекте идут в строгом соответствии с графиком и планом дорожной карты, а потому здание запустят в эксплуатацию к началу сентября. Он напомнил, что в течение одной смены в школе будут учиться 400 воспитанников, а график работы будет двухсменным.

В правительстве добавили, что для решения проблем с недостатком мест для учащихся на территории Северного жилого массива организовали проведение проектно-изыскательских работ. В будущем они станут основой для строительства трех образовательных учреждений, рассчитанных на обучение 1,2 тысячи, 1,6 тысячи и 850 учащихся. Строительные работы собираются провести в период с 2022 по 2025 годы.

Власти также поделились планами о строительстве детских садов общей вместимостью на 1050 воспитанников, а также двух детсадов вне дорожной карты, рассчитанных на прием 520 детей.

Гуськов добавил, что модульная школа на улице Дубинина станет лишь временным решением проблемы, так как в начале следующего года школе № 75 потребуются дополнительные помещения для приема первоклассников. Администрация и профильные министерства должны разработать и доложить о решениях этого вопроса в течение месяца.

Ранее сообщалось, что на строительство модульного здания школы потратили более 630 миллионов рублей.

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