Минеева: Необходимо снизить уголовный и административный пресс для МСП

Она отметила, что малое и среднее предпринимательство является настоящим драйвером экономики с большим потенциалом. Для использования его КПД требуется ослабить уголовный и административный пресс. Минеева также напомнила, что с марта по май текущего года в несколько этапов проводился мониторинг «самочувствия» столичного предпринимательства. Его организаторами стали аппарат уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей и аппарат московского бизнес-омбудсмена. 42% опрошенных бизнесменов назвали мораторий на проведение проверок предпринимательства самой актуальной мерой поддержки. Об этом пишет vostokmedia.com.
27 июня во всем мире отмечается День микро-, малых и средних предприятий. Его утвердила Генассамблея ООН в 2017 году для повышения информированности о вкладе предпринимательства в мировую экономику, а также обеспечения устойчивого развития. В этот день страны — члены ООН проводят бизнес-семинары и политические дискуссии, которые посвящены данной тематике.
Свириденко выразил пожелание, чтобы малое и среднее предпринимательство в нашей стране было не только буфером, но и драйвером экономической сферы. Для этого бизнес нуждается в снижении уголовного и административного давления. Он отметил, что с проверками дело обстоит лучше, однако осталась отчетность, уголовное давление, добавились цифровые системы контроля. Кроме того, малому бизнесу необходим доступный капитал.
Имеются вопросы и к структуре малого и среднего бизнеса, считает эксперт. В ней преобладает торговля, а доля производственного предпринимательства небольшая. Таким образом, существование малого предпринимательства является борьбой за торговую маржу или маржу в других услугах. Тогда как в более сбалансированной структуре малый бизнес распределяет то, что изготавливает производственный на базе того, что дает технологический. Это является ключом к новой экономике.
По данным ФНС РФ, в России к июню текущего года зафиксировано свыше шести миллионов субъектов МСП. Их них 5,8 миллиона — это микропредприятия, 210,4 тысячи — малые предприятия и 17,9 тысячи — средние предприятия.
Самый большой прирост предприятий МСП дают ИП, количество которых увеличилось на 7,2% (239 999), если сравнивать с прошлогодним показателем. На сегодняшний день их насчитывается 3 552 645, а в прошлом году было 3 312 646.