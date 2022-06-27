Минеева: Необходимо снизить уголовный и административный пресс для МСП

Она отметила, что малое и среднее предпринимательство является настоящим драйвером экономики с большим потенциалом. Для использования его КПД требуется ослабить уголовный и административный пресс. Минеева также напомнила, что с марта по май текущего года в несколько этапов проводился мониторинг «самочувствия» столичного предпринимательства. Его организаторами стали аппарат уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей и аппарат московского бизнес-омбудсмена. 42% опрошенных бизнесменов назвали мораторий на проведение проверок предпринимательства самой актуальной мерой поддержки. Об этом пишет vostokmedia.com.