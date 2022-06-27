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Руспродсоюз сообщил о о том, как выросли цены на рис за год

27 июня 12:27
Фото: piqsels.com
По данным Руспродсоюза, рис за год подорожал на 36,3 процента в рознице и на 67,1 процента — в опте.

Как сообщает NEWS.ru, по мнению экспертов Руспродсоюза. основная причина в санкциях, введенных в отношении России, после того, как она начала военную спецоперацию на территории Украины, и выросшем спросе на этот продукт со стороны жителей России. Например, рис встречается в их рационе в 1,5 раза чаще, чем гречка.

В мае прошлого года килограмм риса можно было купить за 82,6 рубля, а в мае этого уже за 112,7 рубля. Ицены по-прежнему растут. По данным заместителя председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, в июне рис уже стоил 114,7 рубля.

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