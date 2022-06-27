Руспродсоюз сообщил о о том, как выросли цены на рис за год

Как сообщает NEWS.ru, по мнению экспертов Руспродсоюза. основная причина в санкциях, введенных в отношении России, после того, как она начала военную спецоперацию на территории Украины, и выросшем спросе на этот продукт со стороны жителей России. Например, рис встречается в их рационе в 1,5 раза чаще, чем гречка.