ВСК – первая страховая компания, принявшая участие в пилоте Open API

«Это первый пилотный проект по обмену данными между финансовой и нефинансовой организацией с помощью стандартизированных API, которые в перспективе могут стать открытыми. Таким образом мы не только провели тестирование технологии, но и пропилотировали сценарий так называемых Открытых данных, являющихся развитием концепций Открытого банкинга и Открытых финансов. Чем больше организаций смогут быстро обмениваться данными в безопасной среде, тем больше возможностей будет у бизнеса для создания новых технологичных сервисов. Равноправный, свободный и безопасный доступ к данным, на наш взгляд, является одним из ключевых драйверов развития конкурентной среды», - прокомментировал Максим Григорьев, заместитель генерального директора АФТ.