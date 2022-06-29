Минеева: Дефицит на рынке восполнит закон о легализации параллельного импорта

Следует отметить, что в мае Министерством промышленности и торговли был утвержден список товаров, которые разрешены к параллельному импорту. В нем содержится свыше 50 категорий, среди которых автомобили (Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota и другие) электронная техника (Apple, Samsung, Sony и другие), бытовая техника (Siemens, Dyson и другие), игровые приставки (Xbox и PlayStation) и другие. Планируется актуализировать данный перечень один раз в три или два месяца.