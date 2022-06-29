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Минеева: Дефицит на рынке восполнит закон о легализации параллельного импорта

29 июня 20:18
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Закон о легализации параллельного импорта был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. О содержании этого документа рассказала бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева.

Она сказала, что параллельный импорт считается легализованным. Для этого Путин подписал закон, который освобождает от уголовной и административной ответственности лиц, ввозящих в РФ продукцию без согласия правообладателей. Благодаря этому можно насытить рынок требуемыми товарами, которые нужны для разных отраслей. Покупатель товаров будет приобретать их за границей, где продукция введена в оборот с согласия правообладателя, и далее обеспечивать ввоз на территорию России.

На официальном портале правовой информации данный документ уже опубликован, пишет vostokmedia.com.

Согласно действующему законодательству, правительство имеет право в этом году утверждать список товаров, к которым не применяют положения Гражданского кодекса о защите исключительных прав на РИД и средства индивидуализации. Это позволит снять гражданскую ответственность с импортеров в процессе их ввоза.

После того, как были введены западные санкции, данный механизм применяют для насыщения рынка России оригинальными и дефицитными товарами.

При этом, чтобы защитить исключительные права, могут использоваться меры не только гражданско-правовой, но и уголовной, и административной ответственности.

Чтобы решить эту проблему, подписанный закон устанавливает, что не относится к нарушениям использование результатов интеллектуальной деятельности, которые выражены в товарах из согласованного списка, и средств их индивидуализации.

По словам первого заместителя главы Минэкономразвития Ильи Торосова, это поможет защитить от ответственности тех, кто ввозит товары в Россию в рамках параллельного импорта.

Следует отметить, что в мае Министерством промышленности и торговли был утвержден список товаров, которые разрешены к параллельному импорту. В нем содержится свыше 50 категорий, среди которых автомобили (Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota и другие) электронная техника (Apple, Samsung, Sony и другие), бытовая техника (Siemens, Dyson и другие), игровые приставки (Xbox и PlayStation) и другие. Планируется актуализировать данный перечень один раз в три или два месяца.

Российское правительство легализовало параллельный импорт с целью удовлетворения спроса на популярные иностранные товары в конце марта. В список включали продукцию по принципу прекращения поставок на рынок РФ. В свою очередь, в Минпромторге отметили, что параллельный импорт не означает легализацию контрафакта. Он предполагает ввоз оригинальной продукции посредством альтернативных каналов поставок.

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