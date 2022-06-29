Минеева: Дефицит на рынке восполнит закон о легализации параллельного импорта

Она сказала, что параллельный импорт считается легализованным. Для этого Путин подписал закон, который освобождает от уголовной и административной ответственности лиц, ввозящих в РФ продукцию без согласия правообладателей. Благодаря этому можно насытить рынок требуемыми товарами, которые нужны для разных отраслей. Покупатель товаров будет приобретать их за границей, где продукция введена в оборот с согласия правообладателя, и далее обеспечивать ввоз на территорию России.
Согласно действующему законодательству, правительство имеет право в этом году утверждать список товаров, к которым не применяют положения Гражданского кодекса о защите исключительных прав на РИД и средства индивидуализации. Это позволит снять гражданскую ответственность с импортеров в процессе их ввоза.
После того, как были введены западные санкции, данный механизм применяют для насыщения рынка России оригинальными и дефицитными товарами.
При этом, чтобы защитить исключительные права, могут использоваться меры не только гражданско-правовой, но и уголовной, и административной ответственности.
Чтобы решить эту проблему, подписанный закон устанавливает, что не относится к нарушениям использование результатов интеллектуальной деятельности, которые выражены в товарах из согласованного списка, и средств их индивидуализации.
По словам первого заместителя главы Минэкономразвития Ильи Торосова, это поможет защитить от ответственности тех, кто ввозит товары в Россию в рамках параллельного импорта.
Следует отметить, что в мае Министерством промышленности и торговли был утвержден список товаров, которые разрешены к параллельному импорту. В нем содержится свыше 50 категорий, среди которых автомобили (Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota и другие) электронная техника (Apple, Samsung, Sony и другие), бытовая техника (Siemens, Dyson и другие), игровые приставки (Xbox и PlayStation) и другие. Планируется актуализировать данный перечень один раз в три или два месяца.
Российское правительство легализовало параллельный импорт с целью удовлетворения спроса на популярные иностранные товары в конце марта. В список включали продукцию по принципу прекращения поставок на рынок РФ. В свою очередь, в Минпромторге отметили, что параллельный импорт не означает легализацию контрафакта. Он предполагает ввоз оригинальной продукции посредством альтернативных каналов поставок.