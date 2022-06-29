ПСБ вложил 10 млрд рублей в проекты импортозамещения ИТ- и телеком-компаний

Начальник центра по работе с IT, телеком и фармацевтическими предприятиями ПСБ Ирина Милова рассказала, что сейчас ИТ-отрасли необходимо добиться независимости от зарубежных оборудования и программ. Для этого российскому бизнесу нужны специалисты, а также финансирование на выгодных условиях.