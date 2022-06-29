ПСБ вложил 10 млрд рублей в проекты импортозамещения ИТ- и телеком-компаний

Всего компаниям предоставили более 10 миллиардов рублей кредитов и банковских гарантий. Деньги пошли на разработку и создание российской компьютерной техники.
Также речь идет о телекоммуникационном оборудовании со встроенными средствами защиты информации, ПО и ИТ-решениях для крупнейших компаний. В том числе для государственных заказчиков.
За год на 50% увеличилось число заявок ИТ-компаний на кредитование процесса импортозамещения. За это время на 30% вырос объем установленных лимитов финансирования.
Начальник центра по работе с IT, телеком и фармацевтическими предприятиями ПСБ Ирина Милова рассказала, что сейчас ИТ-отрасли необходимо добиться независимости от зарубежных оборудования и программ. Для этого российскому бизнесу нужны специалисты, а также финансирование на выгодных условиях.
"ПСБ своевременно реагирует на потребности отрасли, отечественные ИТ-компании, занимающиеся проектами импортозамещения, получают кредиты. Это позволяет форсировать результат по достижению цифрового суверенитета России», - сказала Ирина Милова.
Популярностью у представителей ИТ-сферы также стали банковское сопровождение договоров, факторинг для дистрибуторов.