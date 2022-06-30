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Махачев может получить чемпионский бой

30 июня 17:11
Фото: pxhere.com
Российский боец за карьеру потерпел одно поражение.

Российский представитель UFC Ислам Махачев может в скором времени выйти в октагон с обязательным претендентом на звание чемпиона в легком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой, сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «RT на русском».

Оливейра был последним обладателем пояса, которым когда-то владели Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор, но перед своим крайним боем Чарльз не сдал вес и лишился титула.

Махачев за карьеру проиграл лишь один раз, уступив другому бразильцу Адриану Мартинсу в октябре 2015 года на UFC 192, после этого Ислам одержал десять побед подряд.

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