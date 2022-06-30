Махачев может получить чемпионский бой

Российский представитель UFC Ислам Махачев может в скором времени выйти в октагон с обязательным претендентом на звание чемпиона в легком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой, сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «RT на русском».
Оливейра был последним обладателем пояса, которым когда-то владели Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор, но перед своим крайним боем Чарльз не сдал вес и лишился титула.
Махачев за карьеру проиграл лишь один раз, уступив другому бразильцу Адриану Мартинсу в октябре 2015 года на UFC 192, после этого Ислам одержал десять побед подряд.