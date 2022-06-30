Модульбанк первым запустил набор сервисов для обеспечения налогового режима АУСН

Особенностью налогового режима АУСН является то, что к нему реально подключиться через уполномоченный банк, который до этого создал нужный технический функционал и присоединился к информационному обмену с ФНС России. Банк станет передавать сведения по расчетному счету прямо в Федеральную налоговую службу России, принимать информацию по онлайн-кассам при согласии клиента на их отражение в кабинете банка. Налоговая самостоятельно рассчитает налог.