Модульбанк первым запустил набор сервисов для обеспечения налогового режима АУСН

Начальник Управления оперативного контроля ФНС России Владимир Мальцев организовал вместе с Модульбанком встречу с бизнес-сообществом. По его словам, новый налоговый режим АУСН стартует в России с первого июля. Предпринимателей на автоматизированной упрощенной системе налогообложения освободили от деклараций, налогового учета и страховых взносов за работников. В результате фирмы получат возможность ежегодно экономить до трех миллионов рублей на налогах и сборах.
Мальцев подчеркнул, что новый режим АУСН стал продолжением развития проекта по созданию налогового режима для самозанятых россиян. Здесь имеются в виду снижение непроизводственных издержек бизнесменов, которые связаны с налоговым администрированием, развитие бизнеса за счет снижения фискальной нагрузки на труд и увеличение прозрачности бизнес-среды для страны.
Автоматизированная упрощенная система налогообложения предлагает выбрать ставку налога: 8% с объектом налогообложения «Доходы» и 20% с объектом «Доходы минус расходы». На новом режиме отсутствуют взносы на медицинское, пенсионное и социальное страхование персонала и ИП. Взносы уже содержатся в налоговой ставке. Бухгалтерия упрощается благодаря автоматическому ежемесячному расчету и уплате налога, свободе от деклараций и большей части отчетности.
Особенностью налогового режима АУСН является то, что к нему реально подключиться через уполномоченный банк, который до этого создал нужный технический функционал и присоединился к информационному обмену с ФНС России. Банк станет передавать сведения по расчетному счету прямо в Федеральную налоговую службу России, принимать информацию по онлайн-кассам при согласии клиента на их отражение в кабинете банка. Налоговая самостоятельно рассчитает налог.
Модульбанк займется кадровым и бухгалтерским учетом, в том числе разметкой операций, загрузкой, конвертированием реестров и общением с ФНС.
Член правления Модульбанка Павел Семенов сказал, что восемь лет назад финансовая организация стала первым банком со встроенной бухгалтерией для клиентов. За прошедшие годы структура построила высокоавтоматизированное бухгалтерское производство, которое отвечает потребностям всех портретов бизнеса.