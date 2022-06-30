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В Ростове до 1 октября ограничат движение по Ворошиловскому проспекту

30 июня 12:02
Фото: vodokanalrnd.ru
В Ростове из-за строительства водопровода более чем на два месяца ограничат движение по Ворошиловскому проспекту, информация об этом появилась на портале горадминистрации.

Департамент автодорог и организации дорожного движения объявил, что в центре Ростова введут временные ограничения на проезд автомобилей.

Речь идет об участке по проспекту Ворошиловскому у дома № 82/4, где будут осуществляться строительные работы по созданию водопроводной сети, которую хотят применять для нужд пожаротушения. Из-за этого автомобилисты в период более двух месяцев с 20 июля по 1 октября не смогут проехать по проспекту Ворошиловскому от улицы Текучева до Ворошиловского, 80.

Ранее в Ростове экстренные службы и правоохранительные органы перекрыли Большую Садовую из-за ложного вызова.

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