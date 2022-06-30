В Ростове до 1 октября ограничат движение по Ворошиловскому проспекту

Речь идет об участке по проспекту Ворошиловскому у дома № 82/4, где будут осуществляться строительные работы по созданию водопроводной сети, которую хотят применять для нужд пожаротушения. Из-за этого автомобилисты в период более двух месяцев с 20 июля по 1 октября не смогут проехать по проспекту Ворошиловскому от улицы Текучева до Ворошиловского, 80.