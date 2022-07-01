РЭО: начинается прием заявок на «Зелёную премию — 2022»

Буцаев отметил, что сегодня большинство сфер жизни так или иначе соприкасается с цифровыми технологиями, и экология не исключение. «Мы хотим выявить технологические и цифровые решения, направленные на цифровизацию и развитие экологической отрасли. С нетерпением ждем на конкурсе новые имена и будем рады тем, кто уже успел поучаствовать в прошлогоднем отборе», — подытожил Буцаев.