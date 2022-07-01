Руководство «Пятерочки» объявило о запуске новой платформы системы лояльности

Напомним, в марте «Пятерочка» приостановила начисление баллов и скидок по «Выручай-карте». До июня на балансе карты не было видно накопленных баллов. Именно поэтому их невозможно было списывать, пишет eg.ru.
Проблему решили, запустив новую программу лояльности, в основе которой — софт, разработанный российской компанией Loymax. Использование отечественного программного обеспечения нивелирует риск вмешательства извне, существующий при использовании услуг зарубежных компаний. Также систему можно будет оперативно модернизировать и дополнять.
Сейчас «Выручай-карты» работают более чем в 1500 магазинах. Вскоре программа лояльности будет восстановлена во всех торговых точках сети. Баллы, накопленные с марта по июнь, никуда не исчезнут, их можно будет использовать.
Отмечается, что покупателям не нужно предпринимать никаких действий. Все работает как прежде. Также на кассе можно попросить списать баллы, чтобы оплатить ими часть покупки или всю целиком. А полученные баллы вновь начисляются для оплаты следующих покупок.