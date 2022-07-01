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Турция разрешила скандинавским странам вступить в НАТО

1 июля 04:50
Фото: pixabay.com
По итогам переговоров в Мадриде – Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум.

О том, что Анкара все таки приняла решение поддержать вступление скандинавских стран в НАТО, сообщили в пресс-службе финского президента, пишет INFOX.ru.

В преддверии саммита НАТО состоялась встреча генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, премьер-министра Швеции Магдалены Андерсон, президента Финляндии Саули Ниинистё и президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По итогу этой встречи, которая состоялась 28 июня, был подписан меморандум.

По словам Эрдогана, вступление государств в Североатлантический альянс неизбежно. Кроме этого, в течение 2х недель будут согласованы последующие шаги.

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