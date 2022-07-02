Раньше срока могут сдать новый парк на Северном в Ростове-на-Дону за 161 млн рублей

Эта информация прозвучала от сити-менеджера Алексея Логвиненко. В проекте указано, что парк должен быть готов в декабре, но сейчас становится понятно, что работы завершатся в августе.
«Благоустройство идет с опережением графика. Готовность объекта в данный момент составляет 90%», — уточнил градоначальник.
Площадь парковой зоны превышает 16 гектаров, проект будет реализован в два этапа. Всего в эту зону вложат 161,7 миллиона рублей.
На территории успели высадить 344 дерева и более двух тысяч кустарников. Сейчас устанавливается ограждение вокруг площадки для выгула собак.
Ранее стало известно, что у парка «Дружба» в Ростове построят памятник советским летчикам Янову и Капустину.