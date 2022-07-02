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Раньше срока могут сдать новый парк на Северном в Ростове-на-Дону за 161 млн рублей

2 июля 08:03
Фото: Администрация города Ростова-на-Дону Администрация города Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону могут раньше намеченного срока сдать парк «В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», сообщили в мэрии.

Эта информация прозвучала от сити-менеджера Алексея Логвиненко. В проекте указано, что парк должен быть готов в декабре, но сейчас становится понятно, что работы завершатся в августе.

«Благоустройство идет с опережением графика. Готовность объекта в данный момент составляет 90%», — уточнил градоначальник.

Площадь парковой зоны превышает 16 гектаров, проект будет реализован в два этапа. Всего в эту зону вложат 161,7 миллиона рублей.

На территории успели высадить 344 дерева и более двух тысяч кустарников. Сейчас устанавливается ограждение вокруг площадки для выгула собак.

Ранее стало известно, что у парка «Дружба» в Ростове построят памятник советским летчикам Янову и Капустину.

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