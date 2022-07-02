Затонувший после обстрела десантный корабль подняли в порту Бердянска

Он рассказал, что 24 марта украинские войска атаковали порт. По его данным, обстрел вели баллистическими ракетами «Точка-У», что привело к повреждению судна.
«Большой десантный корабль „Саратов“ затопил экипаж из-за риска детонации боеприпасов. В тот момент на корабле начался пожар», — говорится в публикации.
Рогов уточнил, что теперь провели операцию по подъему судна.
Ранее стало известно, что бесшумными минометами уничтожают украинских диверсантов в спецоперации. Подробный материал читайте по ссылке.
Добавим, что на фоне проводимой спецоперации тысячи жителей ДНР и ЛНР прибывают ежедневно в Россию. Причиной стало то, что они боятся агрессии со стороны Украины.
В РФ для людей создали условия, в которых они чувствуют себя в безопасности.