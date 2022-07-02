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Затонувший после обстрела десантный корабль подняли в порту Бердянска

2 июля 09:22
Фото: pxhere
В порту Бердянска провели работы по подъему на поверхность затонувшего десантного корабля, заявил в Telegram-канале представитель главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он рассказал, что 24 марта украинские войска атаковали порт. По его данным, обстрел вели баллистическими ракетами «Точка-У», что привело к повреждению судна.

«Большой десантный корабль „Саратов“ затопил экипаж из-за риска детонации боеприпасов. В тот момент на корабле начался пожар», — говорится в публикации.

Рогов уточнил, что теперь провели операцию по подъему судна.

Ранее стало известно, что бесшумными минометами уничтожают украинских диверсантов в спецоперации. Подробный материал читайте по ссылке.

Добавим, что на фоне проводимой спецоперации тысячи жителей ДНР и ЛНР прибывают ежедневно в Россию. Причиной стало то, что они боятся агрессии со стороны Украины.

В РФ для людей создали условия, в которых они чувствуют себя в безопасности.

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