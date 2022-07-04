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Posted 4 июля 2022, 11:37

Published 4 июля 2022, 11:37

Modified 1 октября, 15:01

Updated 1 октября, 15:01

Причиной пожара в доме в Таганроге мог стать взрыв бытового газа

4 июля 2022, 11:37
В Таганроге причиной пожара в жилом доме мог стать взрыв бытового газа, об этом сообщил портал «РИА Новости».

Напомним, в понедельник, 4 июля, очевидцы из числа жителей Таганрога сообщили о взрыве в одном из жилых домов на улице Победы.

Позднее ГУ МЧС добавили, что пожар произошел в доме № 101 на первом этаже. Пожар удалось ликвидировать к 13.39 мск, а к моменту ликвидации на месте происшествия был найден погибший.

Собственный источник издания, близкий к экстренным службам, сообщил, что пожар возник в результате взрыва бытового газа в квартире.

Ранее представители экстренных служб сообщили, что пытаются установить личность жертвы пожара.

#Новости#Таганрог
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