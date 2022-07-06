rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Казаки в Ростовской области поставили цель и нашли 15 тонн конопли

6 июля 09:12
Фото: donland.ru
В Ростовской области в рамках проводимой акции за день уничтожили 15,5 тонны конопли, сообщили в облправительстве.

Казаки Всевеликого войска Донского организовали мероприятия по борьбе с дикорастущей коноплей. Работа проводилась во всех муниципалитетах, к ней присоединились более 400 казаков.

Коноплю скашивали, после чего сжигали или закапывали. В этих мероприятиях также участвовали правоохранители.

Самое большое количество растений оказалось в Куйбышевском, Белокалитвинском, Родионово-Несветайском, Усть-Донецком районах. Это был только первый этап борьбы, остались еще три.

«Наша цель — уничтожить опасный сорняк по всей области, и мы планомерно к ней идем», — прокомментировал замглавы региона Михаил Корнеев.

В прошлом году уничтожили около 150 тонн растений.

#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00