Казаки в Ростовской области поставили цель и нашли 15 тонн конопли

Казаки Всевеликого войска Донского организовали мероприятия по борьбе с дикорастущей коноплей. Работа проводилась во всех муниципалитетах, к ней присоединились более 400 казаков.
Коноплю скашивали, после чего сжигали или закапывали. В этих мероприятиях также участвовали правоохранители.
Самое большое количество растений оказалось в Куйбышевском, Белокалитвинском, Родионово-Несветайском, Усть-Донецком районах. Это был только первый этап борьбы, остались еще три.
«Наша цель — уничтожить опасный сорняк по всей области, и мы планомерно к ней идем», — прокомментировал замглавы региона Михаил Корнеев.
В прошлом году уничтожили около 150 тонн растений.