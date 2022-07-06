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Новое мобильное приложение для юридических лиц представил банк «Центр-инвест»

6 июля 07:13
Фото: PxHere
Банк «Центр-инвест» анонсировал выпуск нового приложения, которое позволяет управлять финансами компаний с помощью мобильного телефона.

В новом приложении «Центр-инвест Бизнес» предусмотрен широкий функционал для работы юридических лиц: отслеживание операций по расчетному счету, подписание документов, отправка платежных поручений, оплата счетов, формирование выписок, связь с партнерами и проверка контрагентов.

Новое мобильное приложение уже доступно клиентам банка «Центр-инвест» для скачивания в Google Play, кроме того, запланирован выпуск приложения для App Store. Для получения доступа к приложению «Центр-инвест Бизнес» клиенту банка необходимо обратиться в офис обслуживания расчетного счета.

Более 45 000 российских компаний доверяют банку «Центр-инвест» свои финансовые вопросы. Кроме собственных программ льготного кредитования, банк принимает участие в госпрограммах финансирования бизнеса. С целью развития и трансформации бизнеса своих клиентов банк реализует собственную акселерационную программу, которая включает обучение, наставничество, а также льготное кредитование (acc.centrinvest.ru).

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