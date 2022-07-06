Новое мобильное приложение для юридических лиц представил банк «Центр-инвест»

Более 45 000 российских компаний доверяют банку «Центр-инвест» свои финансовые вопросы. Кроме собственных программ льготного кредитования, банк принимает участие в госпрограммах финансирования бизнеса. С целью развития и трансформации бизнеса своих клиентов банк реализует собственную акселерационную программу, которая включает обучение, наставничество, а также льготное кредитование (acc.centrinvest.ru).