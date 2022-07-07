Ими восхищалась страна: могилы героев на Братском кладбище Ростова никому не нужны

Александр Борчанинов
Вечный покой в центре Ростова нашел уроженец Пермского края Александр Лукич Борчанинов. Годы жизни на надгробии: 1884–1932. Он прославился за свою революционную деятельность.
Александр заинтересовался революцией еще в 1901 году. Через четыре года он, заслужив хорошую репутацию среди единомышленников, стал одним из руководителей декабрьского Мотовилихинского вооружённого восстания. Его причиной стало возмущение россиян крупнейшего поражения России в русско-японской войне – падение Порт-Артура.
За свою деятельность Борчанинов подвергался тюремному заключению, каторге и ссылке в Якутию. Однако наказания не смирили истинного мятежника в 1917 Александр Лукич снова рванул в бой: он стал участником Октябрьской революции. Во время Гражданской войны служил комиссаром на Восточном и Южном фронтах.
С конца 20-х годов Александр Борчанинов попеременно служил председателем. Сперва губернской плановой комиссии в Туле, затем стал заведующим Краснодарским окружным земельным отделом. В 1931 году по службе Борчанинов перебрался в Ростов-на-Дону. Ровно год он исполнял обязанности председателя контрольной комиссии ВКП (Всесоюзной коммунистической партии). Так, Ростов стал для пылкого революционера последним домом. В 1932 году в возрасте 47 лет Александр Борчанинов скончался.
Даниил Долинский
В 1925 году в еврейской семье из маленького городка Кременчуг в центральной Украине родился мальчик, который в будущем станет известным журналистом. Еще ребенком, окончив только 8 классов Даниил Долинский обнаружил в себе творческое начало и работал актером Днепродзержинском театре русской драмы.
Во время Великой отечественной войны Долинский эвакуировался в Казахстан. Полноценным участников боев он стал только в 1943, когда 18 Даниила призвали в ряды рабоче-крестьянской Красной армии. В эти же годы он получил свой первый журналистский опыт. Долинский пробует писать стихи и публикует их в армейских газетах.
Работать информационщиком молодому Даниилу понравилось, и он решил не оставлять работы в редакции после окончания войны. За годы своей литературной деятельности Долинский был знаком Булатом Окуджавой и вместе с ним состоял в кружке «Соломенная лампа». Позже почти се участники были арестованы КГБ.
Даниилу Долинскому удалось избежать этой участи, переехав в незнакомый город. Новым домом для журналиста стал Ростов-на-Дону. Здесь он работал редактором газеты Ростсельмаша и газеты «Комсомолец». При всем этом Даниил не оставляет поэтического поприща и в 1960 году его принимают в Союз Писателей СССР. Литературные деятели того времени высоко оценили сборник Долинского «Рукопожатие».
До самой смерти Даниил прожил в Ростове и умер в 2009 году. Сегодня могилу знаменитого журналиста найти будет нелегко, она находится в стороне от центральных аллей Братского кладбища.
Григорий Ивахненко
Ростов-на-Дону всегда был богат на умы. Это доказывает судьба ученого-медика Григория Ивахненко, который ныне покоится на Братском кладбище в самом сердце родного города.
Будущий ученый родился в 1902 год и еще ребенком застал революцию. О том, быть или не быть врачом Григорий даже не раздумывал, в 1927 году он уже получил свой диплом Северо - Кавказского университета и отправился набираться опыта в Зимовники.
Наукой Григорий Ивахненко занялся спустя 10 лет и стал по праву называться молодым ученым. Он занимался наукой в Ростовском институте переливания крови и в конечном итоге стал его руководителем. Основную чаать своих научных работ Ивахненко посвятил болезням брюшной полости, а также лечению ожогов и длительно незаживающих ран.
Григорий Ивахненко много сделал для здоровья будущих поколений, но сам скончался в возрасте 54 лет.
Евгений Богословский
Могила другого донского ученого выглядит необычно. На обелиске сразу три имени: некие Богословская О. И. (1884-1951) и Чаадаева Н. И. (1889-1967). Кем эти женщины приходились ученому доподлинно неизвестно. Даты рождения и отчества намекают на то, что они не могут быть его дочерями или родными сестрами. О том, кем были загадочные женщины в судьбе служителя науки остается только догадываться. Эта история – пример того, как скоротечно исчезает память о знаменитых ростовчанах. Спустя 83 года после смерти физика, информации об ученом сохранилось немного. А могила выглядит заброшенной, хоть памятник и обновлен около 10 лет назад.
Евгений Богословский при жизни был доктором физико-математических наук. Он преподавал в Ростовском государственном университете почти 30 лет. При этом с 1918 по 1934 год Богословский работал заведующим кафедрой общей физики, одной из старейших кафедр. Она появилась в 1915 году, когда вуз носил название Варшавского Императорского университета.
Наставником Богословского был знаменитый физик-экспериментатор Петр Лебедев. Он подтвердил существование светового давления и создал первую в России физическую школу.
Михаил Семин
Знаменитый военачальник появился на свет в 1897 году в Пустом Поле, небольшом поселке Рязанской губернии. Уже в 19 лет юноша вступил в ряды Российской императорской армии. Позже он участвовал в Первой мировой и Гражданской войнах. После их завершения Семин стал работать на командно-начальствующих должностях.
В годы Великой Отечественной войны Михаил становится одним из тех, кто сформировал 58-ю армию. Вместе с однополчанами он оберегал Архангельск, берега Онежского и Белого озер. В 1942 году Семина назначают начальником артиллерии сначала 3-й танковой армии, а затем 5-й, 12-й и 31-й.
Михаил Семин стал участником Сталинградской битвы, а в 1943 он освобождал города Ростовской области от захватчиков. За операцию по освобождению Запорожья он награжден орденом Суворова II степени. В 1944-1945 генерал-майор повел своих солдат в Восточно-Прусскую наступательную операцию, а также в Берлинскую и Пражскую. За участие в них Семина наградили орденами Кутузова 1-й и 2-й степеней.
Конец войны Михаил проводит в Монголии и на Забайкальском фронте.
Позднее он примет участие в русско-японской войне, за участие в которой получи орден Красного знамени.
Менее чем за 20 лет Михаил Семин прошагал по всему евроазиатскому континенту, он играл со смертью каждый день на поле боя. Однако старуха с косой подкараулила героя в Ростове-на-Дону, где он оказался после перевода на должность командующего артиллерией Северо-Кавказского военного округа. Отважный генерал-майор скончался в 1954 году, его прах покоится вдали от родины на Братском кладбище.