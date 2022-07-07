Ими восхищалась страна: могилы героев на Братском кладбище Ростова никому не нужны

Могила другого донского ученого выглядит необычно. На обелиске сразу три имени: некие Богословская О. И. (1884-1951) и Чаадаева Н. И. (1889-1967). Кем эти женщины приходились ученому доподлинно неизвестно. Даты рождения и отчества намекают на то, что они не могут быть его дочерями или родными сестрами. О том, кем были загадочные женщины в судьбе служителя науки остается только догадываться. Эта история – пример того, как скоротечно исчезает память о знаменитых ростовчанах. Спустя 83 года после смерти физика, информации об ученом сохранилось немного. А могила выглядит заброшенной, хоть памятник и обновлен около 10 лет назад.