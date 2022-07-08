rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В центре Ростова отключат холодную воду 12 июля на день

8 июля 09:32
Фото: Ростовский Водоканал/Vk.com
В Ростове без водоснабжения останутся жители около десятка улиц в центре города во вторник, 12 июля, об этом сообщили в АО «Ростовводоканал».

Ростовчан предупредили, что в начале следующей недели во вторник, 12 июля, водоканал отключит от водоснабжения дома в границах улиц Локомотивной, Нансена, Павленко, Мечникова, 20-й, 2-го переулка, переулка Долевого и улицы 12 февраля.

Фото: Ростовводоканал

Воду отключат в 08.30 мск, а восстановят подачу воды в 22.00. Причиной этих ограничений назвали необходимость проведения ремонтных работ на улице Мечникова, 41.

Ранее губернатор Ростовской области приказал ужесточить контроль за выполнением работ по ремонту теплосетей в Ростове-на-Дону, из-за которого часть жителей живут без горячей воды уже около двух месяцев.

Материалы по теме
В центре Ростова-на-Дону и на Западном отключат горячую воду с 13 по 29 апреля В центре Ростова и на Западном с 12 мая отключат горячую воду на две неделиВ Ростове рассказали, в каких районах отключат свет с 6 по 8 июля
#Новости#Диана Троянская#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00