В центре Ростова отключат холодную воду 12 июля на день

Ростовчан предупредили, что в начале следующей недели во вторник, 12 июля, водоканал отключит от водоснабжения дома в границах улиц Локомотивной, Нансена, Павленко, Мечникова, 20-й, 2-го переулка, переулка Долевого и улицы 12 февраля.
Воду отключат в 08.30 мск, а восстановят подачу воды в 22.00. Причиной этих ограничений назвали необходимость проведения ремонтных работ на улице Мечникова, 41.
Ранее губернатор Ростовской области приказал ужесточить контроль за выполнением работ по ремонту теплосетей в Ростове-на-Дону, из-за которого часть жителей живут без горячей воды уже около двух месяцев.