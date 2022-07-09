Ростовчане назвали причину возможной пыльной бури 10 июля

Синоптики заявили, что днем в южных и восточных районах усилится ветер до 18 метров в секунду. Это может стать причиной появления пыльных бурь.
В соцсетях ростовчане написали, что отсутствие достаточного количества деревьев приводит к таким последствиям. По их словам, нужно переключить на это внимание.
«Лесополосами заниматься некому и некогда, интереснее многоэтажки строить», — пишут пользователи.
«Ну конечно, виноват ветер, а не вырубка деревьев», — заявили ростовчане.
Другие написали, что теперь придется мыть машины и окна. Ранее в регионе уже неоднократно замечали пыльные бури.