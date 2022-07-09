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Ростовчане назвали причину возможной пыльной бури 10 июля

9 июля 10:59
Фото: 38.mchs.gov.ru
В Ростовской области в воскресенье, 10 июля, ожидается пыльная буря, причиной которой местные жители назвали отсутствие деревьев, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Синоптики заявили, что днем в южных и восточных районах усилится ветер до 18 метров в секунду. Это может стать причиной появления пыльных бурь.

В соцсетях ростовчане написали, что отсутствие достаточного количества деревьев приводит к таким последствиям. По их словам, нужно переключить на это внимание.

«Лесополосами заниматься некому и некогда, интереснее многоэтажки строить», — пишут пользователи.

«Ну конечно, виноват ветер, а не вырубка деревьев», — заявили ростовчане.

Другие написали, что теперь придется мыть машины и окна. Ранее в регионе уже неоднократно замечали пыльные бури.

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