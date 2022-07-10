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На неделю приостановят движение трамваев в Таганроге

10 июля 05:59
Фото: Медиахолдинг 1Мi
Движение трамвайного маршрута № 2 приостановят с Таганроге с 11 по 15 июля, сообщили в городской администрации.

Движение составов будут останавливать на три часа с 12.00 до 15.00 все будние дни. Причина в проведении работ по модернизации трамвайных путей на пересечении улиц Морозова и Дзержинского. Во время перерыва «двойки» рабочие отремонтируют контактные сети.

Горожан просят проявить понимание и заранее планировать свои передвижения в указанном районе.

Напомним, в конце июня в Таганроге сошел с рельсов новый трамвай. Местные жители тогда недоумевали, что стало причиной инцидента, учитывая, что трамвайные пути на том участке новые.

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