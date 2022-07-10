На неделю приостановят движение трамваев в Таганроге

Движение составов будут останавливать на три часа с 12.00 до 15.00 все будние дни. Причина в проведении работ по модернизации трамвайных путей на пересечении улиц Морозова и Дзержинского. Во время перерыва «двойки» рабочие отремонтируют контактные сети.