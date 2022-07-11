Таганрогский авиазавод передали структуре Ростеха с 8 июля

В пятницу, 8 июля, Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК») получила полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева». Благодаря чему корпорация получила право действовать от имени общества, представлять его интересы, совершать сделки, а также издавать приказы о назначениях и сокращениях персонала, осуществлять и иные полномочия.
Это решение было принято по результатам внеочередного собрания акционеров, состоявшегося 6 июля. Так согласно отчету акционеры выбрали аудитора компании на 2022 год в лице ООО «Группа Финансы», согласились с досрочным прекращением полномочий членов Совета директоров и избрали новых. Один из вопросов голосования остался скрытым.
В ОАКе добавили, что Павел Павлов продолжит исполнять свои обязанности в качестве управляющего директора ТАНТК имени Бериева, а также объяснили, что все изменения проходят в рамках трансформации ОАК, повышения эффективности ее работы и финансовой устойчивости предприятия. Сообщается, что в рамках этих процессов с 1 июля ПАО «ОАК» объединился также с АО «Компания «Сухой», АО «РСК «МиГ», ПАО «Ил» и других стратегически важных авиационных предприятий.
Ранее стало известно, что ТАНТК имени Бериева попал под действие одного из пакетов американских санкций против России.