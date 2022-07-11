Таганрогский авиазавод передали структуре Ростеха с 8 июля

В ОАКе добавили, что Павел Павлов продолжит исполнять свои обязанности в качестве управляющего директора ТАНТК имени Бериева, а также объяснили, что все изменения проходят в рамках трансформации ОАК, повышения эффективности ее работы и финансовой устойчивости предприятия. Сообщается, что в рамках этих процессов с 1 июля ПАО «ОАК» объединился также с АО «Компания «Сухой», АО «РСК «МиГ», ПАО «Ил» и других стратегически важных авиационных предприятий.