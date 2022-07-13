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Posted 13 июля 2022,, 16:49

Published 13 июля 2022,, 16:49

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Психолог рекомендует российским парам планировать общий бюджет

13 июля 2022, 16:49
Семейный психолог Татьяна Журавлёва объяснила, как правильно произвести планирование бюджета будущей семьи.

Она дала рекомендацию не бояться обсуждения бюджетных вопросов заранее, ведь этой темы все равно избежать не удастся. А «неприятные неожиданности» молодой семье совсем ни к чему. Эксперт подчеркнула, что данные вопросы необходимо обсуждать открыто. Психолог акцентировала внимание на важных моментах, обязательных для обсуждения с будущим супругом. Об этом пишет News.ru.

К беседам о семейном бюджете и его планировании следует приступать в момент, когда партнеры понимают, что их отношения не являются кратковременными. Обсуждая общее будущее, нужно решить и вопрос распределения финансов пары — будут ли средства совместными или каждый будет обеспечивать себя сам. С партнером можно поделиться мнением на этот счет, отметила Журавлева.

Также, если бюджет пары будет общим, нужно решить, кто будет им распоряжаться. На что будут тратиться деньги и будут ли делаться накопления. Немаловажным является и вопрос отношения каждого из партнеров к кредитам. Если пара планирует иметь детей, необходимо также обговорить вопрос декретного отпуска и финансовой нагрузки на супруга в этот период, подчеркнула Журавлева.

Психолог порекомендовала также выяснить причину, почему партнер выглядит обеспокоенным при подобном разговоре. Может быть, он не любит обсуждать такое вопросы и просто смущен, или пока не готов принять конкретное решение.

Журавлева уверяет: если вы решили строить отношения в долгосрочной перспективе, то избежать таких разговоров все равно не удастся.

Психолог сообщает, что практически все конфликтные ситуации в парах возникают по причине неправильно построенной коммуникации. Журавлева уверена, что даже вне сложной ситуации людям иногда сложно понять друг друга, а в период противоречий сложности с коммуникацией усиливаются. Она настоятельно рекомендует не высмеивать во время обсуждений аргументы партнера и добавляет, что необходимо сначала самому понять, какие именно чувства обуревают вас в данный момент.

#Общество#Новости
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