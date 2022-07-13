Психолог рекомендует российским парам планировать общий бюджет

Также, если бюджет пары будет общим, нужно решить, кто будет им распоряжаться. На что будут тратиться деньги и будут ли делаться накопления. Немаловажным является и вопрос отношения каждого из партнеров к кредитам. Если пара планирует иметь детей, необходимо также обговорить вопрос декретного отпуска и финансовой нагрузки на супруга в этот период, подчеркнула Журавлева.