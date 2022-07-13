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Важной проблемой для регионов России стало освоение выделенных бюджетов

13 июля 19:01
Фото: pixabay.com
Наибольшим образом проблемы с освоением бюджета касаются дотационных регионов – то есть, тех, кто получает финансирование из столицы.

Как пишет Infox, в то время, как развитые регионы (Москва, Петербург, металлургические и нефтегазовые центры) живут на собственные средства, дотационные регионы получают выплаты из Москвы и не всегда успевают найти им рациональное применение.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев обозначил основные причины проблем с освоением бюджетных средств, как коррупцию и низкую эффективность чиновников. К тому же, он заметил, что в регионах немало задач, требующих больших вложений каждый год, что не способствует их результативному решению. В частности, это дорожное строительство и ремонты дорог. В данной сфере дела идут плохо даже в Европе, где ситуация, оказывается, еще хуже, чем у нас.

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