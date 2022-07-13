Важной проблемой для регионов России стало освоение выделенных бюджетов

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев обозначил основные причины проблем с освоением бюджетных средств, как коррупцию и низкую эффективность чиновников. К тому же, он заметил, что в регионах немало задач, требующих больших вложений каждый год, что не способствует их результативному решению. В частности, это дорожное строительство и ремонты дорог. В данной сфере дела идут плохо даже в Европе, где ситуация, оказывается, еще хуже, чем у нас.