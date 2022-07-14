Россиянам рассказали, кто производит качественный хамон и пармезан

Между тем заместитель Председателя Комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова отмечает, что хотя в России нет явного дефицита молока, само сырье подорожало из-за роста цен на удобрения, СЗР и санкций, которые ограничили поставки сельхозтехники, комплектующих и семян. Помимо этого стоимость сырого молока растет из-за маркировок, которые по мнению эксперта ни на что не повлияли. Женщина считает, что ввод системы только увеличил расходы фермеров, а потому следует ввести на маркировки мораторий, чтобы поддержать их, как и производителей табачной продукции.