В Ростове до ноября перекроют переулок Семашко в центре города

В Ростове до 1 ноября собираются ограничить движение на переулке Семашко, об этом объявили в городском департаменте автодорог.

В горадминистрации опубликовали предупреждение для ростовчан, сообщив, что вскоре по переулку Семашко введут ограничения для проезда автомобилей. Речь идет об участке между улицами Большой Садовой и Тургеневской, на котором ограничат проезд с 27 июля по 31 октября. Этот запрет связан с необходимостью провести строительные работы. Также, напомним, что ограничения проезда на улице Ленина решили продлить на пять месяцев, это также связано со строительством нового здания. Ранее ростовчан попросили заранее выбрать альтернативные маршруты проезда через центр города из-за велопробега 24 июля.