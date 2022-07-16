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Posted 16 июля 2022, 08:31

Published 16 июля 2022, 08:31

Modified 18 сентября 2022, 15:20

Updated 18 сентября 2022, 15:20

Подрядчик в Новочеркасске отказался убирать город после разрушений от урагана в июле

Подрядчик в Новочеркасске отказался убирать город после разрушений от урагана в июле

16 июля 2022, 08:31
Фото: 1MI.
В Новочеркасске подрядчик не стал убирать весь мусор после непогоды, сообщили в горадминистрации.

Ответственная за уборку улиц компания не стала собирать весь мусор и сломанные ветки. Они появились после ливня и штормового ветра.

При этом на компанию уже давно жалуются местные жители. Теперь с ней расторгнут контракт.

«К работе временно привлекли специалистов учреждения „Новочеркасская служба эксплуатации“. Сейчас идет набор сотрудников, чтобы проводить уборку во всех микрорайонах», — говорится в публикации.

Местных жителей попросили с пониманием отнестись к временным трудностям.

Ранее власти Ростова расторгли договор с перевозчиком, отказавшемся обслуживать маршруты.

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