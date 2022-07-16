Подрядчик в Новочеркасске отказался убирать город после разрушений от урагана в июле

Posted 16 июля 2022, 08:31
Published 16 июля 2022, 08:31
Modified 18 сентября 2022, 15:20
Updated 18 сентября 2022, 15:20
Ответственная за уборку улиц компания не стала собирать весь мусор и сломанные ветки. Они появились после ливня и штормового ветра.
При этом на компанию уже давно жалуются местные жители. Теперь с ней расторгнут контракт.
«К работе временно привлекли специалистов учреждения „Новочеркасская служба эксплуатации“. Сейчас идет набор сотрудников, чтобы проводить уборку во всех микрорайонах», — говорится в публикации.
Местных жителей попросили с пониманием отнестись к временным трудностям.