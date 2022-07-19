В Ростовской области в ДТП пострадал ребенок

Posted 19 июля 2022,, 18:45
Published 19 июля 2022,, 18:45
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По версии следствия, на улице Ворошилова около дома №88 52-летний шофер за рулем Renault Megan не пропустил Mercedes-Benz Vito, которым управлял 47-летнего мужчина. Об этом информирует «КП-Ростов-на-Дону».
При столкновении транспортных средств травмы получил 13-летний мальчик, который находился в салоне Renault Megan. Ему понадобилась помощь врачей.
В причинах и обстоятельствах аварии разбираются дорожные полицейские.