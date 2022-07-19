rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 июля 2022,, 18:45

Published 19 июля 2022,, 18:45

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Ростовской области в ДТП пострадал ребенок

19 июля 2022, 18:45
Под Ростовом-на-Дону в станице Егорлыкской столкнулись два автомобиля.

По версии следствия, на улице Ворошилова около дома №88 52-летний шофер за рулем Renault Megan не пропустил Mercedes-Benz Vito, которым управлял 47-летнего мужчина. Об этом информирует «КП-Ростов-на-Дону».

При столкновении транспортных средств травмы получил 13-летний мальчик, который находился в салоне Renault Megan. Ему понадобилась помощь врачей.

В причинах и обстоятельствах аварии разбираются дорожные полицейские.

#Новости
Подпишитесь
В Ростове немыслимо выросли зарплаты, а чиновников предлагают сослать в Сибирь
Сегодня, 15:08
Охотник Жищенко рассказал, почему волки резко расплодились в Ростовской области
Сегодня, 14:41
«Сексуальная революция»: свободные нравы Ростова в лихие 90-е годы
Сегодня, 18:15
В Ростовской области к концу рабочей недели потеплеет до +6 градусов
Сегодня, 18:00
Четыре человека пострадали, один умер в жестком ДТП на трассе «Новошахтинск — Гуково»
Сегодня, 17:41
Телефон могут сделать предметом первой необходимости при ЧС в Ростовской области
Сегодня, 16:41