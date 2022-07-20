Сенатор Андрей Яцкин заявил о проблеме вандализма в роще «Дубки» в Таганроге

Таганрог посетил первый зампред Совета Федерации Андрей Яцкин и ознакомился с реализацией городских проектов, сообщили в облправительстве.

Представитель от исполнительного органа госвласти Ростовской области осмотрел трамвайное депо, рощу «Дубки» и Пушкинскую набережную. По его словам, роща в рамках проводимой реконструкции становится лучше. Однако сенатор обратил внимание на то, что есть проблема вандализма. С хулиганами планируется бороться при помощи установленных камер. Также Яцкину показали ход строительства трамвайных путей. Он рассказал, что «существуют отдельные моменты, которые заставляют напрячься, но это решаемые вопросы». Завершить модернизацию трамвайной инфраструктуры запланировано в этом году. Ранее вандал чуть не погиб, ломая переходный мост в Ростове-на-Дону.