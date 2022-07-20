Сенатор Андрей Яцкин заявил о проблеме вандализма в роще «Дубки» в Таганроге

Posted 20 июля 2022, 13:56
Published 20 июля 2022, 13:56
Modified 1 октября, 15:10
Updated 1 октября, 15:10
Представитель от исполнительного органа госвласти Ростовской области осмотрел трамвайное депо, рощу «Дубки» и Пушкинскую набережную. По его словам, роща в рамках проводимой реконструкции становится лучше.
Однако сенатор обратил внимание на то, что есть проблема вандализма. С хулиганами планируется бороться при помощи установленных камер.
Также Яцкину показали ход строительства трамвайных путей. Он рассказал, что «существуют отдельные моменты, которые заставляют напрячься, но это решаемые вопросы».
Завершить модернизацию трамвайной инфраструктуры запланировано в этом году.