Мотоциклист без прав погиб в Ростове, врезавшись в подземный переход

Инцидент произошел в ночь на 24 июля на проспекте Михаила Нагибина. Водитель 1993 года рождения на мотоцикле Kawasaki не справился с управлением и налетел на бордюр. В результате мотоцикл столкнулся с бетонным ограждением подземного перехода.