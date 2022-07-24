Мотоциклист без прав погиб в Ростове, врезавшись в подземный переход

Инцидент произошел в ночь на 24 июля на проспекте Михаила Нагибина. Водитель 1993 года рождения на мотоцикле Kawasaki не справился с управлением и налетел на бордюр. В результате мотоцикл столкнулся с бетонным ограждением подземного перехода.
Пострадавший, который не имел права на управление мотоциклом, скончался на месте происшествия от полученных травм.
Полиция начала проверку по факту произошедшего.
Кроме того, в субботу в Ростовской области из-за мокрой дороги попал в ДТП и погиб 95-летний мужчина.