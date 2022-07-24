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Мотоциклист без прав погиб в Ростове, врезавшись в подземный переход

24 июля 09:01
Фото: Медиахолдинг 1Мi
В Ростове-на-Дону мотоциклист без прав погиб после столкновения с ограждением подземного перехода, сообщили в областном УГИБДД.

Инцидент произошел в ночь на 24 июля на проспекте Михаила Нагибина. Водитель 1993 года рождения на мотоцикле Kawasaki не справился с управлением и налетел на бордюр. В результате мотоцикл столкнулся с бетонным ограждением подземного перехода.

Пострадавший, который не имел права на управление мотоциклом, скончался на месте происшествия от полученных травм.

Полиция начала проверку по факту произошедшего.

Кроме того, в субботу в Ростовской области из-за мокрой дороги попал в ДТП и погиб 95-летний мужчина.

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#Новости#Илья Протвинов#Происшествия
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