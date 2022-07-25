Эксперт назвал категорию людей, которым «светит уголовка» за езду без прав

Как считает эксперт, единственное, что его смущает, это формулировка относительно срока, в течение которого станет действовать такая мера. В законе значится — «ранее привлеченный». Но это может быть даже 20 лет. Хотя срок привлечения согласно КоАП — один год. И «бессрочность» может привести к тому, что под наказание попадут не те люди.