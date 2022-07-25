Эксперт назвал категорию людей, которым «светит уголовка» за езду без прав

Posted 25 июля 2022,, 12:35
Published 25 июля 2022,, 12:35
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает NEWS.ru, это стало возможным после вступления в силу 25 июля поправок в УК РФ. Теперь систематическая езда без водительских прав может стать поводом для возбуждения уголовного дела. А нарушитель может оказаться в колонии на срок до двух лет.
По его данным, из 60 миллионов водителей в РФ за повторное вождение машины в пьяном виде каждый год привлекается к ответственности около 50 тысяч человек. И в отношении них возможность оказаться под следствием станет очень эффективной мерой. Хотя 99,99 процентов российских водителей — совершенно адекватные.
Как считает эксперт, единственное, что его смущает, это формулировка относительно срока, в течение которого станет действовать такая мера. В законе значится — «ранее привлеченный». Но это может быть даже 20 лет. Хотя срок привлечения согласно КоАП — один год. И «бессрочность» может привести к тому, что под наказание попадут не те люди.