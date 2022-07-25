rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 июля 2022,, 12:35

Published 25 июля 2022,, 12:35

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Эксперт назвал категорию людей, которым «светит уголовка» за езду без прав

25 июля 2022, 12:35
По словам автоэксперта, координатора движения «Синие Ведерки» и главы рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петра Шкуматова, уголовные дела, возбужденные за езду без водительских прав, помогут бороться с маргиналами на дорогах.

Как сообщает NEWS.ru, это стало возможным после вступления в силу 25 июля поправок в УК РФ. Теперь систематическая езда без водительских прав может стать поводом для возбуждения уголовного дела. А нарушитель может оказаться в колонии на срок до двух лет.

По его данным, из 60 миллионов водителей в РФ за повторное вождение машины в пьяном виде каждый год привлекается к ответственности около 50 тысяч человек. И в отношении них возможность оказаться под следствием станет очень эффективной мерой. Хотя 99,99 процентов российских водителей — совершенно адекватные.

Как считает эксперт, единственное, что его смущает, это формулировка относительно срока, в течение которого станет действовать такая мера. В законе значится — «ранее привлеченный». Но это может быть даже 20 лет. Хотя срок привлечения согласно КоАП — один год. И «бессрочность» может привести к тому, что под наказание попадут не те люди.

#Общество#Новости
Подпишитесь
В Ростове немыслимо выросли зарплаты, а чиновников предлагают сослать в Сибирь
Сегодня, 15:08
Охотник Жищенко рассказал, почему волки резко расплодились в Ростовской области
Сегодня, 14:41
«Сексуальная революция»: свободные нравы Ростова в лихие 90-е годы
Сегодня, 18:15
В Ростовской области к концу рабочей недели потеплеет до +6 градусов
Сегодня, 18:00
Четыре человека пострадали, один умер в жестком ДТП на трассе «Новошахтинск — Гуково»
Сегодня, 17:41
Телефон могут сделать предметом первой необходимости при ЧС в Ростовской области
Сегодня, 16:41