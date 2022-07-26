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Путепровод через Дон на обходе Ростова признали вторым по длине строящимся мостом

26 июля 15:29
Фото: ГК «Автодор»
В Ростовской области мост через Дон на обходе Ростова вошел в рейтинг самых длинных строящихся путепроводов, об этом сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

В компании рассказали, что строящийся в Ростовской области мост через реку Дон к Ростову вошел в тройку самых протяженных путепроводов, находящихся на стадии строительства. Протяженность моста составляет чуть больше 1,9 километра, а сам он станет частью трассы М-4 «Дон» и проекта «Обход Ростова-на-Дону», протяженность этой скоростной дороги должна составить более 35 километров. В сопроводительном ролике указано, что мост собираются ввести в эксплуатацию уже в следующем году.

Вместе с ростовским мостом в тройку лидеров вошли путепроводы через Оку(1377 метров) и Волгу(3342 метра) на трассе М-12.

Ранее в Ростове объявили дату завершения ремонта моста через Темерник.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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