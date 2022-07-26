Путепровод через Дон на обходе Ростова признали вторым по длине строящимся мостом

В компании рассказали, что строящийся в Ростовской области мост через реку Дон к Ростову вошел в тройку самых протяженных путепроводов, находящихся на стадии строительства. Протяженность моста составляет чуть больше 1,9 километра, а сам он станет частью трассы М-4 «Дон» и проекта «Обход Ростова-на-Дону», протяженность этой скоростной дороги должна составить более 35 километров. В сопроводительном ролике указано, что мост собираются ввести в эксплуатацию уже в следующем году.