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Россиянам рассказали о главных предвестниках инсульта

26 июля 05:11
Фото: pixbay.com
Российские врачи указали на два признака приближения инсульта, на которые люди зачастую предпочитают не обращать внимания.

Как пишет Infox, доктор Ярослав Ашихмин в беседе с журналистами издания рассказал, что симптомом приближающегося инсульта может быть настойчивая головная боль, особенно, если она сопровождается ростом артериального давления выше 140 Х 90 мм.рт.ст. Вторым грозным признаком доктор назвал покалывание в грудной клетке.

Врачи призывают не игнорировать эти два симптома и не списывать их на усталость и последствия стресса, а как можно быстрее обратиться с ними к докторам. Своевременное обращение к медикам позволит сохранить здоровье и жизнеспособность на многие годы.

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