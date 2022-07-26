Россиянам рассказали о главных предвестниках инсульта

Как пишет Infox, доктор Ярослав Ашихмин в беседе с журналистами издания рассказал, что симптомом приближающегося инсульта может быть настойчивая головная боль, особенно, если она сопровождается ростом артериального давления выше 140 Х 90 мм.рт.ст. Вторым грозным признаком доктор назвал покалывание в грудной клетке.
Врачи призывают не игнорировать эти два симптома и не списывать их на усталость и последствия стресса, а как можно быстрее обратиться с ними к докторам. Своевременное обращение к медикам позволит сохранить здоровье и жизнеспособность на многие годы.