В Ростовской области осудили начальника почты, которая украла деньги из кассы

Однако позже статью заменили на присвоение средств лицом, использующим свое служебное положение. Хотя максимальный срок наказания составлял шесть лет заключения, женщине присудили всего два года условно с выплатой штрафа в размере 10 тысяч рублей. Приговор уже обрел законную силу.