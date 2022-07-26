В Ростовской области осудили начальника почты, которая украла деньги из кассы

Posted 26 июля 2022, 13:42
Published 26 июля 2022, 13:42
Modified 11 сентября 2022, 15:26
Updated 11 сентября 2022, 15:26
Неклиновский районный суд вынес приговор по делу руководителя отделения почты в Покровском Елены Пащенко, которую подозревали в присвоении денег из кассы.
По данным правоохранителей, общий объем ущерба составлял 1,28 миллиона рублей, которые женщина забрала из кассы себе. Как только факт присвоения стал известен против женщины возбудили дело из-за кражи.
Однако позже статью заменили на присвоение средств лицом, использующим свое служебное положение. Хотя максимальный срок наказания составлял шесть лет заключения, женщине присудили всего два года условно с выплатой штрафа в размере 10 тысяч рублей. Приговор уже обрел законную силу.
Ранее в Таганроге руководство с бухгалтером нескольких управляющих компаний забрали себе деньги жильцов, которые те передали для оплаты услуг ЖКХ.