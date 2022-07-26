rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 июля 2022, 13:42

Published 26 июля 2022, 13:42

Modified 11 сентября 2022, 15:26

Updated 11 сентября 2022, 15:26

В Ростовской области осудили начальника почты, которая украла деньги из кассы

В Ростовской области осудили начальника почты, которая украла деньги из кассы

26 июля 2022, 13:42
Фото: 1MI.
В Неклиновском районе состоялось слушание по делу начальницы почтамта, присвоившей деньги из кассы отделения, об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по Ростовской области.

Неклиновский районный суд вынес приговор по делу руководителя отделения почты в Покровском Елены Пащенко, которую подозревали в присвоении денег из кассы.

По данным правоохранителей, общий объем ущерба составлял 1,28 миллиона рублей, которые женщина забрала из кассы себе. Как только факт присвоения стал известен против женщины возбудили дело из-за кражи.

Однако позже статью заменили на присвоение средств лицом, использующим свое служебное положение. Хотя максимальный срок наказания составлял шесть лет заключения, женщине присудили всего два года условно с выплатой штрафа в размере 10 тысяч рублей. Приговор уже обрел законную силу.

Ранее в Таганроге руководство с бухгалтером нескольких управляющих компаний забрали себе деньги жильцов, которые те передали для оплаты услуг ЖКХ.

Материалы по теме
В Таганроге руководитель и главбух УК присвоили коммунальные платежи жильцов
#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика