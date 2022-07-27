Губернатор Ростовской области Голубев усомнился в качестве местных арбузов

«То, как выглядят торгующие арбузами с колес сегодня… Слушайте, ну зачем мы рассказываем о красивых вещах, если у нас есть нерешенные вопросы. Уважаемые главы, вам самим должно быть стыдно проезжать на ваших территориях мимо того, кто торгует», — заметил Василий Голубев.
Губернатор Голубев отметил, что в Ростовской области с начала июля уже появились арбузы, и многие рассказывают, что это продукция Обливского района. Глава региона сообщил, что знает, что сейчас фермеры научились выращивать урожай и под пленкой. Тем не менее губернатор усомнился в «чистоте» производства арбузов в таком объеме.
«Обратите внимания, они все — красные. Даже запах отдаленно арбузы напоминает. Мы же понимаем, что не все там чисто и гладко. И вот это должно быть предметом вашего внимания», — добавил Василий Голубев.
Губернатор обратился к ведомствам, правительству и депутатам, призвав их не проезжать мимо точек по продаже арбузов.
«Не должны мы мимо проезжать неорганизованной или некачественно организованной площадки. Мгновенно реагируем», — заявил глава правительства, добавив, что видел и казаков, которые предупреждали торговцев о своем возвращении с проверкой, после чего те спешно собирали товар и вещи, скрываясь от проверяющих.
«Почему мы допускаем это? Это наше лицо, ощущение того, где мы находимся. Мы можем нахваливать друг друга, но нельзя мимо бардака проходить. На это надо реагировать!», — отчитал членов правительства Ростовской области губернатор, добавив, что отсутствие реакции на незаконную или неорганизованную торговлю — это просиживание в мягком кресле, а не работа.