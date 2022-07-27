Губернатор Ростовской области Голубев усомнился в качестве местных арбузов

«Почему мы допускаем это? Это наше лицо, ощущение того, где мы находимся. Мы можем нахваливать друг друга, но нельзя мимо бардака проходить. На это надо реагировать!», — отчитал членов правительства Ростовской области губернатор, добавив, что отсутствие реакции на незаконную или неорганизованную торговлю — это просиживание в мягком кресле, а не работа.