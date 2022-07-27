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Власти в Ростове проведут «разбор полетов» управляющих компаний после жалоб горожан

27 июля 07:11
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове взяли под наблюдение работу управляющих компаний после многочисленных жалоб горожан, об этом объявил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Глава администрации Ростова-на-Дону рассказал, что последнее время получает огромное количество жалоб от горожан, недовольных качеством работы управляющих компаний, которые он сам назвал «криком души». Часть горожан жалуются на неверные расчеты оплаты услуг ЖКХ, некоторые — на стихийные свалки с мышами на территориях соседних домов, а кто-то и на отсутствие ремонта фасадов, который не проводился ни разу с момента строительства.

Сити-менеджер Алексей Логвиненко утверждает, что горожане уже просто не знают, как справиться с управляющими компаниями, собирающими плату, но не оказывающими никаких услуг. Отдельным отягчающим фактором стал мораторий на проверку бизнеса, введенный во время пандемии.

А потому по поручению главы администрации Департамент ЖКХ Ростова еженедельно проверяет работы управляющих компаний, а информацию о правонарушениях передают в надзорные органы. Сейчас под контроль взяли работу более 60 управляющих организаций. Алексей Логвиненко также сообщил, что компании-должники, которые не заплатили поставщикам коммунальных услуг, могут лишиться лицензий.

«Планируем в ближайшее время провести детальный разбор полетов<…> Чтобы дома и дворы содержались, как положено», — подвел итоги сити-менеджер.

Ранее в Таганроге сотрудники УК присвоили себе оплату за услуги ЖКХ жильцов.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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