Власти в Ростове проведут «разбор полетов» управляющих компаний после жалоб горожан

Глава администрации Ростова-на-Дону рассказал, что последнее время получает огромное количество жалоб от горожан, недовольных качеством работы управляющих компаний, которые он сам назвал «криком души». Часть горожан жалуются на неверные расчеты оплаты услуг ЖКХ, некоторые — на стихийные свалки с мышами на территориях соседних домов, а кто-то и на отсутствие ремонта фасадов, который не проводился ни разу с момента строительства.