Где найти наиболее выгодные страховые предложения

Первый параметр разделения разных программ - обязательные или добровольные. Обязательная - это такая, без которой не рекомендуется обходиться - такая, как ОСАГО для автомобилей. Другой тип страховки - добровольная, её можно оформить, но без этого вполне можно и обойтись: к таковым относится КАСКО. Лучше, если ваш автомобиль застрахован по этой системе, однако можно им пользоваться и без этого документа. Вот отсутствие ОСАГО крайне нежелательно.