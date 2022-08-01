Главврач РОКБ Вячеслав Коробка порадовался закрытому аэропорту Ростова

«Есть определенные плюсы в том, что закрыт наш аэропорт, и выездов за рубеж меньше», — сказал Коробка, оценивая нынешнюю ситуацию с коронавирусом.
По мнению главврача РОКБ, осень и зима 2022 года в Ростовской области будут такими же сложными в плане ситуации с ковидом, как и в предыдущие два года. Уже в сентябре откроются школы и вузы, что вызовет рост заболеваемости.
В настоящее время в области развернуты 240 ковидных коек, из них заняты 200. Коробка не исключает увеличение коечного фонда с осени.
Как рассказал главврач РОКБ, прирост заболеваемости начался с середины июля и сейчас число госпитализированных ежедневно увеличивается на 10-20 человек.
Ранее бывший министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская предупредила о новой волне заболевших ковидом.