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Главврач РОКБ Вячеслав Коробка порадовался закрытому аэропорту Ростова

1 августа 07:17
Фото: Правительство Ростовской области
Главный врач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка назвал плюсом неработающий аэропорт Платов, прозвучало в интервью изданию «Блокнот».

«Есть определенные плюсы в том, что закрыт наш аэропорт, и выездов за рубеж меньше», — сказал Коробка, оценивая нынешнюю ситуацию с коронавирусом.

По мнению главврача РОКБ, осень и зима 2022 года в Ростовской области будут такими же сложными в плане ситуации с ковидом, как и в предыдущие два года. Уже в сентябре откроются школы и вузы, что вызовет рост заболеваемости.

В настоящее время в области развернуты 240 ковидных коек, из них заняты 200. Коробка не исключает увеличение коечного фонда с осени.

Как рассказал главврач РОКБ, прирост заболеваемости начался с середины июля и сейчас число госпитализированных ежедневно увеличивается на 10-20 человек.

Ранее бывший министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская предупредила о новой волне заболевших ковидом.

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