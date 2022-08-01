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На трассе между Ростовом и Волгодонском погибли два человека

1 августа 12:26
Фото: УГИБДД РФ по Ростовской области
В Ростовской области на 79-м километре трассы между Ростовом и Волгодонском произошла страшная автомобильная авария, унесшая жизни двух человек, об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Ранним утром понедельника, 1 августа, в 6.20 мск между 79-м и 80-м километрами трассы от «Ростов-на-Дону — Волгодонск» произошло ДТП.

Предварительно удалось установить, что водитель Honda Odyssey решил выехать на встречную полосу движения, где произошло столкновения с Renault Logan под управлением пожилого водителя.

Авария стала причиной гибели водителя с пассажиром Renault Logan, еще один пассажир этого транспортного средства получил травмы, как и водитель Honda Odyssey.

Теперь полицейским необходимо выяснить обстоятельства ДТП.

В ГИБДД призвали автомобилистов строго следовать ПДД и быть внимательными на дороге, чтобы не подвергать опасности себя и своих пассажиров.

Ранее в ДТП погибли москвичи, что попали в аварию на М-4 «Дон», а на прошедших выходных в серьезное ДТП с летальным исходом и многочисленными пострадавшими попал автобус, перевозивший курортников.

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