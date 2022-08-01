На трассе между Ростовом и Волгодонском погибли два человека

Ранним утром понедельника, 1 августа, в 6.20 мск между 79-м и 80-м километрами трассы от «Ростов-на-Дону — Волгодонск» произошло ДТП.
Предварительно удалось установить, что водитель Honda Odyssey решил выехать на встречную полосу движения, где произошло столкновения с Renault Logan под управлением пожилого водителя.
Авария стала причиной гибели водителя с пассажиром Renault Logan, еще один пассажир этого транспортного средства получил травмы, как и водитель Honda Odyssey.
Теперь полицейским необходимо выяснить обстоятельства ДТП.
В ГИБДД призвали автомобилистов строго следовать ПДД и быть внимательными на дороге, чтобы не подвергать опасности себя и своих пассажиров.
Ранее в ДТП погибли москвичи, что попали в аварию на М-4 «Дон», а на прошедших выходных в серьезное ДТП с летальным исходом и многочисленными пострадавшими попал автобус, перевозивший курортников.