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В Ростовской области продлили штормовое предупреждение до 5 августа

1 августа 15:04
Фото: 1MI
Жителей Ростовской области предупредили о периоде сильных дождей с ураганным ветром, которые накроют регион с 1 по 4 августа, об этом сообщили в областном УМЧС.

Сотрудники гидрометцентра сообщили, что резкое ухудшение погодных условий в Ростовской области будет наблюдаться с 20.00-22.00 мск в понедельник, 1 августа. В это время сильный ветер принесет в регион штормовой фронт с ливнями, грозами и градом, из-за чего в течение трех следующих дней в Ростовской области будут сохраняться опасные погодные условия.

Ветер будет настолько сильным, что его скорость достигнет 24 метров в секунду, а Таганрогский залив Азовского моря накроет бурей, которая снизит видимость до одного километра. Там также пройдут дожди с градом.

Сотрудники МЧС рекомендуют населению сократить время пребывания на улице и проявлять осторожность во время прогулок и вождения автомобиля, чтобы не попасть в опасную ситуацию. Особенно рекомендуется избегать деревьев и линий электропередач, которые может обрушить и оборвать ветер.

В случае опасности жителям следует звонить по телефонам 101, 112 и 01.

Ранее синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать в течение августа.

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