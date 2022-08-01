В Ростовской области продлили штормовое предупреждение до 5 августа

Сотрудники гидрометцентра сообщили, что резкое ухудшение погодных условий в Ростовской области будет наблюдаться с 20.00-22.00 мск в понедельник, 1 августа. В это время сильный ветер принесет в регион штормовой фронт с ливнями, грозами и градом, из-за чего в течение трех следующих дней в Ростовской области будут сохраняться опасные погодные условия.