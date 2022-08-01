В Ростовской области продлили штормовое предупреждение до 5 августа

Сотрудники гидрометцентра сообщили, что резкое ухудшение погодных условий в Ростовской области будет наблюдаться с 20.00-22.00 мск в понедельник, 1 августа. В это время сильный ветер принесет в регион штормовой фронт с ливнями, грозами и градом, из-за чего в течение трех следующих дней в Ростовской области будут сохраняться опасные погодные условия.
Ветер будет настолько сильным, что его скорость достигнет 24 метров в секунду, а Таганрогский залив Азовского моря накроет бурей, которая снизит видимость до одного километра. Там также пройдут дожди с градом.
Сотрудники МЧС рекомендуют населению сократить время пребывания на улице и проявлять осторожность во время прогулок и вождения автомобиля, чтобы не попасть в опасную ситуацию. Особенно рекомендуется избегать деревьев и линий электропередач, которые может обрушить и оборвать ветер.
В случае опасности жителям следует звонить по телефонам 101, 112 и 01.